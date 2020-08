Le robaron, la golpearon y estaba embarazada... perdió el bebé

Conmoción en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. Una joven de 22 años perdió este martes un embarazo de cinco meses de gestación luego de que la semana pasada fuera golpeada a culatazos. Además, su madre fue baleada en un tobillo cuando los delincuentes le robaron el auto. Quedó todo registrado en una cámara de seguridad.

Nadia Riveros, el pasado miércoles sintió fuertes dolores abdominales por eso se disponía a ir a la guardia del hospital y realizar una consulta médica, pero en pocos minutos todo se transformó en una pesadilla. Al salir de la vivienda fueron sorprendidos por tres delincuentes armados que los amenazaron, los golpearon, los balearon y les robaron el auto.

"Cerca de las 9 de la noche llamé a un remís, pero como tenían unos 40 minutos de demora le pedí a mi mamá que viniera para que me llevara ella y al ratito llegó en el auto junto con mi tío", relató la joven en su momento a un medio local y agregó que "estaban armados y cuando vi que se acercaron a mi tío, que estaba al volante, empecé a pegarle patadas al que apuntaba para intentar tirarle el arma. Tuve miedo de que le hicieran algo".

El auto fue localizado horas más tarde en la zona de San Justo, pero los delincuentes siguen prófugos.

Cinco días más tarde Nadia perdió su embarazo: “Es un momento muy triste. La dejamos que viva su duelo, estaba preparada para ser mamá”, sostuvo a un medio nacional Nelly, la tía de Nadia. Además, agregó con bronca y dolor que “era el primer bebé de ella, estaba por entrar al sexto mes. Ya no vivimos, no es lo mismo. Algo muy feo lo que pasa en el barrio. La Policía brilla por su ausencia”.

Según sus familiares, el mismo estrés hizo que perdiera su bebé; "Nadia está internada. Ellos están más tristes que nosotros. La mamá de Nadia fue baleada pero se está recuperando, tiene una bota ortopédica. Había empezado a trabajar y ahora tiene que parar”, afirmó Nelly y por último agregó: “Nosotros no esperábamos vivir esto. No hay nada que podamos hacer. No miden nada de lo que hacen. Matan gente, no sabemos qué son ya. Ellos andaban a los tiros, sin pensar. Trabajás todos los días, pero lo que tenés de lujo lo perdés así”.