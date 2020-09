"Las pelotas me pongo el barbijo, ¿a quién te comiste?"

"¿Este pedazo de p... es el encargado?" se preguntó a los gritos un cliente de un supermercado ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. El empleado del local solo le pidió que respete las normas sanitarias, y se coloque el tapabocas.

"Las pelotas me pongo el barbijo, que me lo ponga él a ver si se anima" respondió el hombre, totalmente alterado. “No rompás los huevos que tengo un día difícil, no me rompás las pelotas", continuó el cliente mientras terminaba de abonar sus compras.