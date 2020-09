Crudo relato: la mamá mató a su hermano discapacitado

"Mi mamá me arruinó la vida" dijo Morena.

Morena Casas, es la hija de la pareja condenada en el año 2010 por matar a su hijo en julio de 2008 en Villa del Totoral, Córdoba. La joven, juntó valor, y hoy a sus 16 años, se manifestó por primera vez sobre el caso. A través de las redes sociales contó lo que pasó ese día y cómo vivían antes de la tragedia que los cambió para siempre.

Morena apuntó directamente a su madre, y defendió a su papá: “Mi mamá salió en el 2017 y mi papá sigue preso, todavía cumpliendo años, que no debería cumplir porque él ese día no estaba. Nunca nos hizo nada y es una persona inocente que está presa injustamente y que no debería estar ahí, mientras tanto la persona que lo hizo, mi mamá, está libre caminando por la vida, haciendo su vida, después de lo que hizo y nadie hace nada. Por eso hoy pido que se haga justicia por mi hermano.”

El hecho tuvo lugar el 4 de julio de 2008, cuando el niño, de nombre Mauricio Casas, murió en el hospital de Villa del Totoral, donde había sido llevado por sus padres por un supuesto cuadro de convulsiones. Los médicos constataron que el pequeño tenía golpes intencionales en la cabeza, el tórax y miembros inferiores.

El jurado popular sostuvo, por unanimidad que ambos padres eran culpables por igual, pese a que la mujer había declarado durante el juicio que estaba “arrepentida de haberse callado por miedo” y narró que era su pareja la que golpeaba al niño, y a otros dos hermanitos, por entonces de cinco y seis años.

En el año 2016 El Tribunal Superior de Justicia determinó que Paola Cejas actuó condicionada por un contexto de violencia de género. La causa fue reenviada a la cámara de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento y en el 2017 salió en libertad.

Sin embargo, 12 años después, su hija Morena, la señala como la autora del hecho, y pide justicia por su hermano.