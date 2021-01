El malandra mató al albañil, y el barrio llora

Los dos tienen 25 años, pero uno de ellos ya no cumplirá más. Fue asesinado. Un disparo en el pecho. Se llamaba Robert Nicolás Ferreira Aquino, había nacido en Paraguay pero vivía y trabajaba en Moreno, Buenos Aires. El otro se llama Brian Nicolás "Chaplin" Nieva, y no trabaja: roba. Es lo que quiso volver a hacer. El albañil se resistió, no quiso, y entonces lo mató.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 5.30, en la esquina de Boedo y San Ramón. Ferreyra Aquino iba caminando hacia una parada de colectivos para concurrir a una obra en construcción en Guernica. Entonces fue interceptado por "Chaplín" Nieva, que andaba en bicicleta. El albañil se resistió al asalto y comenzó a forcejear con el asaltante, hasta que el ladrón le efectuó al menos dos disparos. Y se fue, pedaleando, sin mayor apuro.

El albañil cayó al suelo, gravemente herido. Uno de los balazos le había dado en medio del pecho. Comenzó a ser asistido por vecinos que salieron a la calle al escuchar las detonaciones. Uno de ellos le avisó a uno de los hermanos de la víctima, quien llegó al lugar y lo trasladó de inmediato por sus propios medios al hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. Fue operado, pero al fin murió, al mediodía.



Uno de los vecinos que auxilió a la víctima vio la huida del homicida en bicicleta y le llamó la atención la baja velocidad en la que escapaba. Otro testigo reconoció al autor del hecho como el "malandra" del barrio. Hacía poco los mismos vecinos lo habían linchado, le habían incluso pegado un tiro en la pierna, enojados por los robos que cometía.

Así los investigadores identificaron al sospechoso. Brian Nicolás "Chaplin" Nieva (25), sobre quien pesaba un pedido de captura por un robo con arma blanca cometido en la misma jurisdicción. El fiscal dispuso dos allanamientos, y en un aguantadero ubicado en la calle Guido Spano entre Saavedra e Irigoyen, fue capturado Nieva.

Probablemente, su vida seguirá en la cárcel. Su oponente, el albañil paraguayo, ya es solo un recuerdo para él, tal vez ni siquiera importante.