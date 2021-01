Tiene 93 años, y la torturaron durante una hora y media

Sara del Carmen Dodero, una jubilada de 93 años, resultó gravemente herida, y está internada en una clínica, tras ser golpeada y torturada por delincuentes, en su vivienda de la localidad bonaerense de Bernal. El hecho trascendió en las últimas horas, pero se registró alrededor de las 4 de la madrugada del sábado 2.

Sara fue atacada mientras dormía por dos hombres, después que uno de ellos ingresara por una pequeña ventana de la cocina. "Estuvieron una hora y media torturándola, pegándole, exigiéndole dólares que no había, le pegaron golpes de puño en la cabeza, le aflojaron la dentadura, le pegaron en los pulmones, en los pechos, se cayó y le pegaron una patada en el piso", relató Alejandro, hijo de la mujer.



El hombre afirmó que a su madre "la arrastraron, la llevaron a su cama y le tiraron una manta arriba", tras lo cual la amenazaron con prenderla fuego mientras le dijeron "'vieja de mierda ¿adónde están los dólares?'".



Los ladrones la llevaron a la fábrica que la familia tiene de hilado plástico y de tejido de bolsas para cebollas, situada al lado del inmueble, donde la continuaron torturando mediante golpes, lo que fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en el lugar.



Tras el ataque, los delincuentes huyeron solo con algunas pertenencias de la víctima, añadieron las fuentes judiciales.



"Mi mamá, a los 93 años, es la que abre a las 6 de la mañana y cierra los sábados a las 6 de la mañana porque esto trabaja 24 horas. Yo creo que la fábrica no sigue, estoy casi decidido, depende mucho de la salud de mi mamá, ella no quiere estar más acá, está con ataques de pánico", indicó el hombre.



Alejandro añadió que anoche pensó que "se moría porque estaba muy mal", aunque "hoy amaneció un poco mejor y está estable".



"Le generaron líquido en el pulmón de los golpes que le pegaron con la parte de atrás del filo del cuchillo y eso generó una neumonía", precisó sobre el estado de salud de su madre, quien está internada en el sanatorio Modelo de Quilmes.



Por último, el hijo de Sara aseguró tener "sed de venganza", y dijo que espera que los responsables del hecho sean detenidos y que "los ajusticien en la cárcel, porque cualquier tipo de la cárcel respeta a su madre".