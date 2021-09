La temporada de incendios se adelantó dos meses

Crece la preocupación en la región porque la temporada de incendios inició dos meses antes de lo esperado y la Emergencia Hídrica comienza a decir presente con hechos. A todo esto, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, y su par de Lago Puelo, Augusto Sánchez coordinaron acciones junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, para la puesta en marcha de un plan de prevención de incendios de cara a la temporada de verano.

Fue durante la visita que el Ministro realizó a El Hoyo con el objetivo de coordinar protocolos de respuestas eficientes y rápidas que puedan anticiparse a las posibles emergencias ígneas que amenazan la zona debido la escasez de lluvia registrada en los últimos meses.

John Cuiñas, coordinador del Sistema Provincial del Manejo del Fuego, habló en el Noticiero de 24/7 y afirmó que se encuentran con mucha preocupación por la sequía. “Si bien la temporada alta de incendios comienza en noviembre, para nosotros ya empezó”, remarcó.

Cuiñas explicó que la nieve que cayó no es suficiente, no sirve en esta época, porque las temperaturas empiezan a ser altas, el suelo no se humedece y por lo tanto la nieve evapora. No hay cauces de los arroyos que es lo que nos interesa puntualmente a nosotros”.

Por último, el coordinador contó que son alrededor de 200 personas que están distribuidas en toda la provincia para afrontar todo tipo de incendios.