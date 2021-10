Cinco minutos de bala y bala: 50 disparos a plena luz día

Una brutal balacera se vivió en en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Un efectivo de la policía se enfrentó con doce ladrones. El agente resultó herido y fue derivado en ambulancia al Hospital. Su amigo, recibió el roce de un proyectil en una de sus piernas. Los delincuentes estaban a bordo de una camioneta, un auto y dos motos. Según los testigos, se vivió una verdadera "batalla campal".

"Más de cincuenta disparos, cinco minutos de bala y bala. Esto no fue un robo al voleo. Estaban dispuestos a matar. Por eso logre escapar", sostuvo Pablo Encina, de 51 años y dueño de un friogorífico, que fue testigo. Cabe señalar que el intento de robo fue frustrado por un policía, franco servicio y con ropas de civil, que acompañaba a su amigo, el empresario de la carne, a depositar dinero a un banco.

El ataque ocurrió en la tarde de este martes en la calle Madrid al 3300, casi esquina Balbastro, por donde los dos hombres circulaban en un Fiat Mobi.

Al herido, un suboficial mayor de la fuerza de seguridad bonaerense, lo operaron y ya está fuera de peligro: "Pero tiene comprometida una pierna", detalló el dueño de un frigorífico. La tentativa de robo comenzó cuando el auto en el que viajaban los amigos fue interceptado por una camioneta Volkswagen Tiguan gris. "Me corta el paso y doy marcha atrás, y ahí viene un Citroën C4 que me pega en el costado. Me subo a la vereda con el Fiat Mobi y nos empezaron a tirar", relató Encina al canal Todo Noticias (TN).

El empresario, quien padeció un roce de bala en la pierna derecha, contó que avanzó "media cuadra más y se paró el auto". De la Tiguan descendieron "cuatro delincuentes y había otros cuatro en el C4 y el mismo número de ladrones en dos motos con ropa policial".





"Tengo uno de los frigoríficos más grandes de La Matanza y no sé si quiero seguir con el negocio", sostuvo y, por último, dijo: "He tenido robos normales, como tiene la mayoría de la gente actualmente, pero por lo que viví en este intento de robo creo que nací de vuelta".