¡Fin de semana largo sin asado!

Los costillares eran transportados en la caja de un camión sin refrigeración ni medidas sanitarias, además de no existir registro.. Foto: Gentileza Policía de Río Negro

El alto costo de la carne con hueso al sur del río Colorado por la barrera impuesta por SENASA, genera un mercado negro de venta de asado. No sólo lo traen escondidos sin medidas sanitarias de ningún tipo desde La Pampa, sino también se transformó en un negocio alternativo e ilegal para quienes tienen vacas en distintos campos de Valle Medio o de la Línea Sur. Precisamente desde uno de esos puestos partió un vetusto camión Mercedes Benz que transportaba leña y fardos, sin embargo debajo de esa carga la Policía encontró 200 costillares sin sello ni refrigeración, pero todos envueltos en bolsas de nylon individuales.

El hecho lo dio a conocer la Jefatura de Policía provincial y destacó que el procedimiento se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Ganadería provincial, que respaldó el procedimiento. Si bien no se conocen detalles de cómo dieron con el camión, trascendió que alguien que sabía de la maniobra habló ante quienes no debía hacerlo y rápidamente llegó a oídos de los funcionarios.

Para concretar el operativo, trabajó el personal de la Brigada Montada de Roca que fueron guiados por los funcionarios de Ganadería. De acuerdo a la información suministrada por la Policía, los costillares se incautaron ayer jueves por la tarde en el Departamento El Cuy sobre las rutas provinciales 6, 7 y 68.

La Montada junto con los empleados provinciales del área montaron un control en la ruta y al llegar el camión Mercedes Benz señalado, comenzaron a solicitarle al chofer el registro de la carga. Mientras, otros integrantes de la Policía miraban con atención por cada uno de los huecos de la caja, hasta que logró divisar lo que buscaban.

Debajo de una montaña de leña y de fardos de pasto, pudieron ver una bolsa de nylon con huesos en su interior. Cuando le preguntaron al chofer de qué se trataba, dudo en contestar, y eso hizo confirmar las sospechas. Luego de hacerse lugar entre la carga, pudieron acceder a los primeros costillares que fueron colocados en la caja de una camioneta de Ganadería que estacionaron de cola junto a la compuerta del Mercedes Benz.

Finalmente fueron 155 costillares que estaban en bolsas individuales. Al ser revisados por las autoridades descubrieron que la carne no tenía ningún tipo de identificación ni sello. También se comprobó que el camión no tenía ningún sistema de refrigeración, por lo que la carne no estaba en condiciones de ser consumida. En el lugar se realizó un acta para proceder al decomiso de los costillares que por Ley deben ser incinerados.

De acuerdo al valor de mercado, a lo que se puede comprar un costillar en cualquier carnicería del Alto Valle, el precio promedio de cada uno ronda los 10 mil pesos, por lo que el cargamento ronda el millón y medio de pesos.