Weretilneck pide una acción penal ante la falta de diálogo

Con los dos autores del cremen de Elías Garay detenidos, pero con la certeza que el conflicto con distintas comunidades mapuches continúa, el senador Nacional y ex gobernador Alberto Weretilneck reflexionó sobre el problema y ante un escenario de falta de diálogo, y que "no hay vinculación en el marco de la democracia, lo que le queda al Estado es la persecución penal”.

"Cuando se pierden vidas de jóvenes de manera injustificada y violenta, es muy triste y tiene que llamar a todos a la cordura”, reflexionó y destacó la labor desarrollada por los investigadores y el equipo del Ministerio Público para resolver el caso que tiene dos detenidos, Martín Cruz Feilberg y Diego Alejandro Ravasio, el gerente y uno de los socios de la empresa General Simon encargados de la explotación maderera contratados por Rolando Rocco a quien la provincia le cedió el campó en conflicto por 90 años y con importantes beneficios impositivos.

Weretilneck mantuvo su postura contra las comunidades mapuches que encabezan los reclamos por la tenencia ancestral de las tierras y si bien en esta oportunidad no los acusó directamente de terroristas, como lo hizo anteriormente, aseguró que estos grupos no admiten mediación judicial y consideró un problema que su único mecanismo sea el uso de la fuerza para resolver sus problemas. “Ante esta circunstancia de que no hay dialogo posible, no hay vinculación en el marco de la democracia, lo que le queda al Estado es la persecución penal”, agregó.

El ex gobernador instó a una coordinación entre Nación y Provincia para tomar la problemática del conflicto mapuche como una misma cosa. Además destacó que el "conflicto no es local de El Bolsón o Villa Mascardi, es un conflicto general” y explicó que en Cuesta del Ternero había una importante presencia de militantes de Chubut.

El cipoleño también apuntó contra Magdalena Odarda (ex candidata a vicegobernadora en la fórmula con Martín Soria, hoy ministro de Justicia de la Nación), titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Para el ex gobernador, el INAI está "totalmente ausente" y "valida el uso de las fuerza en las usurpaciones".

Y sobre el organismo aseguró que "está absolutamente partidizado y en manos de una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que hace", además de instar al gobierno nacional a "cambiar a su titular y así si generar un vínculo distinto con las provincias y con las organizaciones".