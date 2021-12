"Fue un accidente, le pido perdón a la familia de Facundo”

Luego de escuchar la acusación del Ministerio Público y aunque su abogado dejó en claro que no era su intención de que declare, ramiro Gutiérrez, único acusado por el homicidio de Facundo Castillo, reconoció que manejaba la camioneta BMW X1 que lo arrolló y le causo heridas gravísimas que provocaron su muerte horas más tarde. El joven, antes de ser imputado le pidió perdón a la familia del joven neuquino y aseguró que fue una accidente.

El joven gitano roquense explicó su versión de los hechos que le causó la muerte a Facundo: "Estábamos saliendo de una fiesta con tres amigos, salíamos de "Celebrate" en La Nonnina. La fila de autos bloqueaba la salida a la Ruta 22. Los autos empezaron a sobrepasar por el carril contrario. Yo iba despacio a paso de hombre, me largue a pasar a los autos. En un momento viene un auto de frente y me tiré a la banquina. Iba una pareja frente a mi y atrás un grupo grande de personas. Corrimos el espejo para que no se choquen y pasa bien el auto. De repente la chica empieza a agredir a Fran. Le dice que como nosotros íbamos en una BMW podíamos hacer lo que quisiéramos".

Cuando lo estoy agarrando vino alguien y me pegó con algo una piedra o no se qué y cuando caí me patearon en el piso. Como pude me paré y lo agarré a Fran, nos subimos a la camioneta y salimos. Pero ahí nos dimos cuenta que faltaba el otro chico, di la vuelta rápido y cuando llegue de nuevo hasta el grupo, se me vinieron enseguida, me querían abrir la puerta. Hice para marcha atrás para poder salir de nuevo a la ruta. Ahí fue cuando lo debo haber pisado a Facundo, no me di cuenta

"Y yo le digo a Fran que ya está. Pero se bajó y empezó a pelear cuando quise acordar ya había acelerado 5 o 10 metros para estacionar y le estaban pegando entre 7 o 10 personas”, continuó.

“Fue un accidente, estoy re contra arrepentido, puede haberle pasado a cualquiera, le pido perdón a la familia de Facundo. Yo no lo conocía, no tenía nada contra él, yo no pise a nadie de frente iba despacio no como dicen”, concluyó.

La jueza de Garantías Rita Lucía aceptó la imputación por homicidio simple y por haber permanecido prófugo después del hecho, lo que representó una importante búsqueda por parte de la Justicia y la Policía, aceptó el pedido de la fiscalía y la querella de ordenar la prisión preventiva por seis meses por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la causa y de fuga.

Al joven roquense de 24 años se lo acusa de atropellar y matar a Castillo. el domingo cerca de las 7 de la mañana luego de un incidente que se produjo a la salida de una fiesta electrónica desarrollada en el predio Finca La Nonnina, de Cipolletti. La figura del homicidio simple es un delito doloso, que se entiende como que el autor tuvo la conciencia y voluntad de realizar una conducta dirigida para provocarle la muerte de a otra persona.