Mujer acosó, amenazó y mató a su ex: la busca Interpol

Una peruana de 32 años llamada Katherine Steffany Rosado Muñoz, es buscada por Interpol como la principal sospechosa del asesinato de Santiago Silvente, su expareja. Los investigadores, a su vez, también tienen en la mira a Guillermo Centurión, el actual novio de Rosado Muñoz, quien habría sido cómplice del hecho.

Silvente era un joven de 25 años que vivía en la localidad bonaerense de Avellaneda y recibió un tiro en la nuca cuando volvía de trabajar. Fue hospitalizado y allí le confesó a su mamá que Katherine habría sido quien lo baleó. Luego de agonizar 20 días, murió.

Silvente y Rosado Muñoz mantuvieron una relación tormentosa, en la que ella ejercía violencia sobre él. Según la familia de la víctima, en el último tiempo la mujer se había puesto muy violenta.

En uno de los videos grabados por Santiago, él detalla todo lo que ella presuntamente le hacía: “Está loca esta mina. Yo no quiero estar más con ella. ¿Sabés por qué? Porque me pega, me encierra, me verduguea, me dio una puñalada. Yo con una loca así no voy a estar”.