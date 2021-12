Discutió con su pareja de 17 años e incendió la casa

Las llamas consumieron rápidamente la vivienda precaria. Los vecinos intentaron sofocar el incendio pero no pudieron y finalmente dos dotaciones de los bomberos debieron acudir y se encontraron con un panorama desolador que a simple vista estaba cargado de ternura, con la pareja fundida en un abrazo junto con un pequeño de 1 año y medio. Pero no todo es lo que parece, porque unas horas después la jovencita se presentó en la fiscalía para denunciar que fue su pareja quien incendió la vivienda tras una discusión y que el abrazo no era tal, sino que la tenía sujetada y amenazada para que no cuente lo que había sucedido.

El hecho sucedió la semana pasada en el barrio El Sauce, al pie de la barda de Villa Regina y el agresor de 22 años permanece detenido con prisión preventiva por orden de la Justicia que interviene en un intento de femicidio.

Horas después del incendio, y apenas pudo escapar de los ojos de su pareja, la chica de 17 años se presentó junto con su pequeño bebe de 1 año y medio en la sede de la fiscalía. Allí relató lo sucedido y denunció a su pareja. Explicó que el incendio no había sido accidental y que todo comenzó a arder cuando el agresor, en plena discusión con ella, sacó del bolsillo un encendedor y comenzó a incendiar de manera intencional la vivienda. El fuego arrasó rápidamente con todo y ellos sólo alcanzaron a salir con lo puesto.

El joven fue detenido durante las primeras horas del domingo y el lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos. El juez de Garantías dio por formalizada la acusación por "tentativa de femicidio" y ordenó la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además, la víctima fue derivada a la SENAF para que pueda asistirla a ella y a su bebé.