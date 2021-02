Grabó el momento en el que su ex la chocaba con su bebé a bordo

Noelia, de 35 años, cansada del hostigamiento y violencia por parte de su ex marido, filmó el momento exacto, que la siguió y chocó el auto en el cuál iba junto a su actual pareja y su beba de 4 meses. El episodio ocurrió el domingo pasado por una zona rural de Gobernador Roca, en Misiones. El hombre los persiguió en una y los impacto de atrás y arrastró el vehículo para amedrentarlos. Un hecho que podría haber terminado en tragedia.

"¡Está la bebé, hijo de puta! ¡Está la bebe!", grita la actual pareja de Noelia, mientras el coche vibra por el impacto. La niña llora desconsolada. En el video, Noelia relata la secuencia y deja en evidencia la vulnerabilidad y el riesgo de la situación. "¡Nos está chocando de atrás, parale el asiento, por favor! ¡Nos chocó de atrás! ¡Nos está arrastrando el auto!", exclama la mujer, en un caso adelantado por el medio local Radio News y confirmado por fuentes policiales de la zona. El impacto los hizo dar un giro de 180 grados.

Según relató la propia denunciante, el agresor es Alfredo Tarnowski, un hombre con el que ya cortó vínculo y se divorció por sus agresiones. Noelia rehízo su vida con una nueva pareja, el otro protagonista del video, con quien volvía luego de un paseo en la localidad de Roca Chico, el 7 de febrero pasado.

"Tiene 44 años y estuvimos casados durante diez años. Él era camionero, después abrió una distribuidora de cervezas. Es un señor alcohólico, sufre ataques de ira. A raíz de estos ataques me separé hace cuatro años y medio, me divorcié", comentó sobre su agresor.

A pocas horas del femicidio de Úrsula Bahillo, en la localidad de Rojas, este caso es similar: "Me tuve que acercar cuatro veces a la Comisaría de la Mujer para que me tomen la denuncia, tiene varios antecedentes violentos. En uno de ellos, entró a mi casa a agredirme cuando estaba embarazada y no se lo detuvo". La Justicia habría ordenado una orden de restricción perimetral. Según revelaron fuentes policiales, una de esas denuncias por violencia familiar fue radicada en 2019.

Tras el episodio del domingo, la familia radicó una nueva denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Gobernador Gálvez. Tarnowski terminó detenido, imputado por los delitos de lesiones, amenazas y daños y fue citado a declaración indagatoria este miércoles ante el Juzgado de Instrucción N°7 de Posadas, a cargo de Miguel Mattos.

"Solo se tomó una denuncia por agresión y amenazas. No sé qué nivel de agresión debe haber para que nos tomen la denuncia de intento de homicidio", apuntó la mujer. "El lunes a la mañana fue con su propia moto a la comisaría".

La mujer decidió difundir en las últimas horas el terrible episodio y la circulación del video con la agresión de su ex pareja, ya que "podría ayudar a que me escuchen. Temo por mi vida, por la vida de mi bebé. Temo que no se haga nada y que mi nombre o el de mi bebé forme parte de una lista como la de #NiUnaMenos", lamentó en declaraciones radiales.