Polémica: “si hubo violencia previa, un parricidio no es delito”

Fernando Federico Jara está acusado de matar a su padre Fermín Orlando Jara a golpes y puñaladas, lo decapitó y luego se sacó fotos como si fuera un trofeo. Su madre y sus hermanos lo vieron. Pero en este juicio que arrancó en Zapala, fiscalía y defensa debaten si existió delito o no, pese a los detalles escabrosos que se conocieron y constan en la causa del hecho registrado en enero del 2020.

Gustavo Lucero es el abogado defensor y dialogó con 24/7 Noticias. “Es inusual llegar a la instancia de juicio y que la defensa le anticipe al tribunal que acá no hay delito. Nos encontramos ante un joven que luego de una larga historia de vida de violencia, esa madrugada en un momento dado, entendió que estaba en juego la vida de él y de su familia”.

“Cuando tenemos en cuenta que el ser humano en una situación actúa con el instinto de supervivencia, que tiene 3 opciones: se paraliza, huye o ataca. Esta fue la situación de Fernando”, explicó Lucero, quien para demostrar esta teoría se basará en peritos psicólogos y psiquiatras.

Se le preguntó si esa misma teoría no podría sentar un precedente ante tantos casos de violencia de género o familiar. “No es un caso que pueda preocupar en el sentido que esto abre la puerta y cualquiera puede ir y matar a un pariente y después tratar de justificarlo con el parricidio de Zapala. Pero siempre y cuando las pruebas lo demuestren, vamos a decir que no hay delito”, opinó.

Hoy declaró la madre del acusado, Hilda, y ratificó ante el Tribunal -compuesto por Carolina González, Bibiana Ojeda y Diego Chavarría- que la vida de ellos era un desastre. Relató que perdió un embarazo porque su esposo le sacó la silla, fracturas y golpes con marcas que aún tiene, azotes con una manguera e incluso, una vez quiso meterla en el lavarropas en marcha. "Mis hijos eran tan víctimas como yo”, dijo.

Siguiendo con el paralelismo en caso de violencia de género, Lucero opinó: “Si en otro caso, una mujer llega a matar porque era la vida de ella o la vida de quién la agrede y los profesionales así lo acreditan a través de las pericias realizadas y esto va en línea con otras pruebas, hay que llegar a la conclusión que no hay delito, y si no hay delito, no hay pena. No es que un caso quede impune es que a una persona no se le puede exigir algo que va en contra de la naturaleza humana. Cuando uno actúa para sobrevivir, llega un momento que la voluntad queda determinada por las pasiones y no por la razón”.