Denunció 10 veces a su ex: “Tengo miedo de aparecer en una bolsa negra”

Una mujer de Córdoba, víctima de violencia de género, le ruega y le suplica a la Justicia le dé respuestas ante las agresiones que sufre por parte de su ex pareja. El hombre es guardiacárcel y ejerce en la actualidad. "Hice 10 denuncias por distintos hechos. Entró a mi casa, violó todas las perimetrales, el botón antipánico no le importa", relató con resignación y desesperación, la víctima.

Relató el calvario que vive: "Con el tema de la pandemia la fiscalía no dice nada. El expediente estuvo parado casi dos meses, no se puede saber mucho porque hay secreto de sumario. Eso te da más bronca: él ya es violento, sabíamos que iba a moverse de cierta manera, pero te da bronca el accionar de la Justicia, que no hace absolutamente nada", afirmó con enojo y miedo en el medio local Arriba Córdoba.

El acusado es un guardiacárcel que fue notificado por el Tribunal de Conducta: "Fue como que lo llamen al Chavo del 8 y le tiren la oreja. Yo sentí eso, no pueden expedirse en ninguna decisión hasta que la Justicia civil no haga algo", sostuvo y agregó que hasta hace un tiempo el hombre tenía seis armas.

"Tengo miedo de que me pase algo. Tenemos tres hijos en común, no tienen ningún vínculo con el padre. No puedo salir, no puedo hacer actividades, no puedo andar sola para que no me pase nada. La vez que quise salir sola a practicar algún deporte o mandados siempre misteriosamente aparecía", y por último, se refirió al reciente caso que conmovió e indigna a todo el país: el femicidio de Úrsula, y expuso los múltiples casos en los que la Justicia no responde a tiempo: "Tengo miedo que me pase lo mismo. Miedo de aparecer en una bolsa negra. Los chicos me piden por favor que no salga sola, les da miedo. No sé cuál será la decisión que él puede tomar sobre mi vida".