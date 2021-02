Hubo dos allanamientos por facilitación de pornografía

Casi diez meses después de las denuncias de mujeres por la utilización de fotos sin consentimiento para subirlas a una página de contenido pornográfico, personal policial allanó dos domicilios de Neuquén capital. Fueron secuestradas computadoras, tablets y teléfonos celulares. Por el momento, no hay personas imputadas.

El comisario Julio Muñoz, a cargo de la dirección Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Policía provincial, señaló a mejorinformado.com que “se dio continuidad a una investigación que se inició a partir de las denuncias radicadas en la Fiscalía, de víctimas que vieron sus fotografías en el sitio de contenido pornográfico “Poringa”, sin haber prestado el consentimiento”.

La fiscalía de Delitos Sexuales ordenó dos allanamientos en domicilios desde los que, según la investigación, se habría concretado la maniobra de robo de imágenes para utilizarlas en ese sitio. Fue así que el jueves desde temprano fueron allanados dos domicilios: uno en San Martín y Combate de San Lorenzo y otro en Basavilbaso al 400.

Muñoz indicó que tras identificar a sus moradores secuestró un teléfono celular, una Tablet, dos notebooks, una computadora integrada All in One y dos CPU. “Ahora los peritos en informática serán los encargados de abrir esos aparatos y analizar su contenido”.

Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal jefe Rómulo Patti, luego que el fiscal Andrés Azar dispusiera el archivo de la causa por no haber encontrado delito. Es que el Código Penal no contempla la distribución de ese tipo de material, cuando la mujer es mayor de edad, como un delito. Sin embargo Patti no descarta que pueda encuadrarse este caso en la figura penal de grooming.