Juzgan al periodista que atropelló y mató a agente de tránsito

El periodista Eugenio Veppo, quien atropelló y mató a una agente de tránsito y provocó graves heridas a otro el 8 de septiembre de 2019, en el barrio porteño de Palermo, comenzará a ser juzgado hoy en un debate oral que se realizará de manera virtual a raíz de las restricciones originadas por la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales.



La audiencia comenzará a las 10 y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 y Veppo (32) seguirá el debate desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido acusado del delito de "homicidio simple con dolo eventual" de Cinthia Choque (28) y las "lesiones graves" que sufrió su compañero, Santiago Siciliano (31).



El fiscal del juicio será Fernando Klappenbach, la familia de la víctima fatal, constituida en la causa como querellante, estará representada por el abogado Andrés Gramajo, y el acusado será defendido por Diego Szpigiel.



La causa fue elevada a juicio oral el 21 de noviembre de 2019 por el juez de instrucción Luis Zelaya y el expediente recayó en el TOC 14, integrado por los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistué de Soler y Miguel Angel Caminos, quienes escucharán alrededor de 20 testigos durante una audiencia por semana.



"Está mal caratulada la causa porque no es un homicidio doloso, es un homicidio culposo (es decir, sin intención). Eso es lo que vamos a sostener hasta que se cambie la calificación que, a criterio de la defensa, no hay motivos para sostenerla jurídicamente", afirmó el abogado Szpigiel.



Sin embargo, de acuerdo con la investigación instruida por la fiscal Romina Monteleone, alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre de 2019, el imputado conducía su Volkswagen Passat "incumpliendo la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada (no menos de 130 kilómetros por hora) que excedía la máxima permitida en este tramo de la avenida Figueroa Alcorta -que es de 70 km/h- y zigzagueando temerariamente".



Al momento del hecho, el conductor, que se hallaba acompañado por otro hombre y una mujer, iba a esa velocidad para "rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas", señaló el auto de elevación a juicio.



"Metros antes de llegar a su intersección con la calle Tagle e inmediatamente después de pasar a alta velocidad por la derecha a un automóvil que circulaba por el carril derecho de los dos centrales, embistió con la parte delantera derecha de su rodado a Choque y a Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones gravísimas al segundo", sostuvo la fiscal.



Según la funcionaria judicial, ambos estaban "identificados con la indumentaria del Cuerpo de Agentes de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, parados sobre el anteúltimo carril de la mano derecha de la citada avenida efectuando un control vehicular y de alcoholemia, detrás de un cartel luminoso que así lo señalizaba".



Tras impactar a las dos víctimas, Veppo escapó sin socorrerlas y abandonó el vehículo sobre la calle Silvio L. Ruggeri, tras lo cual abordó un taxi junto a sus acompañantes y se dirigió a su casa en el barrio porteño de Belgrano.



"Tal actitud, sumado al desprecio evidenciado con posterioridad al hecho, al huir del lugar nuevamente a gran velocidad y zigzagueando, resulta una manifiesta indiferencia respecto a los resultados producidos, cuya producción -por la forma en que conducía en plena ciudad- se ha representado como no improbable", afirmó en su dictamen la fiscal.



El auto fue hallado tres horas después del hecho, por un oficial de Comisaría Comunal 2A que se retiraba de franco.



Finalmente, alrededor de las 17.20 del 8 de septiembre, el imputado se presentó junto a su abogado en la Comisaría Vecinal 1A, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.