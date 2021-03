"En ese momento era él o yo”: prendió fuego a su novio

Un nuevo caso de violencia de género. Una mujer le arrojó alcohol a su pareja de 43 años y la prendió fuego. "Nunca fue mi intención terminar con la vida de él. Pero en ese momento era él o yo”, le dijo desesperada a los efectivos policiales. El hombre tuvo quemaduras de segundo grado. El hecho ocurrió en Chacabuco.

Luego de recibir una llamada al 911, la policía local concurrió a una vivienda ubicada en las calles Almafuerte y Correa, en la mencionada localidad bonaerense, cuando por motivos que aún se investigan, se desencadenó una violenta discusión entre una pareja dentro de su vivienda que derivó en que los vecinos dieran aviso a la comisaría.

Vanessa, de 38 años, señaló haber sufrido violencia de genero por 9 años: “Yo solamente me defendí, pero estoy muy arrepentida. No soy una mala persona”, subrayó la imputada, que se encuentra detenida en su domicilio, ya que tiene un hijo con Síndrome de Down, mientras espera la fecha del juicio con una tobillera electrónica en su casa. En tanto, el hombre sufrió quemaduras de segundo grado en el torso, pero se encuentra fuera de peligro.