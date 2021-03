Varones neuquinos contra la violencia de género

A cinco días del brutal femicidio de Guadalupe Curual, de 21 años en pleno centro de Villa La Angostura, en la capital neuquina se realizó una movilización para pedir justicia y que cesen los casos de violencia de género organizada por hombres bajo el lema: "Varones, hagámonos cargo".

Fue una convocatoria para debatir como involucrarse activamente frente a los femicidos y comenzar a responsabilizarse por su rol en este tipo de crímenes. El encuentro se realizó en la zona del Monumento a San Martín. Se debatió el rol de las masculinidades y qué aportes pueden hacer los hombres para acabar con la violencia hacia las mujeres.

"Dentro del equipo que estamos organizando, hay personas que vienen trabajando hace muchos años con respecto a este tipo de situaciones en la temática, en la prevención, respecto a este tipo de situaciones. En realidad el disparador fue luego de lo que le sucedió a Guadalupe", sostuvo Rubén Saucedo, Integrante de la Iniciativa en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias.

Además, fue contundente y afirmó que están "hartos que maten a nuestras compañeras, por eso realizamos la marcha para dejar de ser sujetos pasivos diciendo simplemente, yo no pienso así, yo no fui, ´no entro dentro de la general de estas acusaciones´ ; porque en definitiva la inacción es una forma de convalidar determinados tipos de situaciones y esto no puede seguir de esta manera".

Asimismo, sostuvo la importancia en que los varones reacciones y acompañen "una lucha que nuestras mujeres la vienen manteniendo hace mucho. Cada vez más se las ve en la calle y en virtud de esto es que decidimos convocarnos y comenzar a sumarnos a un camino que nuestras compañeras ya lo están caminando".

Con respecto al rol del varón sostuvo que su propósito es que con esta lucha "se modifiquen ciertas conductas y determinados patrones, que incluso se dan dentro del ámbito laboral. De repente permitimos los comentarios violentos o que cosifican dentro de los grupos que tenemos de varones, por ejemplo. No cuestionamos a nuestros amigos y esto es parte de los cambios que tenemos que ir sumando, que hay que comenzar a cambiar determinada mentalidad. Y si nosotros no nos comprometemos, si no empezamos a generar cosas para que esto cambie. No podemos dejarlo en manos de nuestras compañeras".

En referencia a las nuevas actividades que piensan llevar a cabo, ratificó que están evaluando la posibilidad de "invitar inclusive a estas manifestaciones futuras a distintos sectores del Estado a que inviten a sus varones a que se sumen a caminar, a reclamar y a capacitarse de alguna manera para visibilizar la situación y para dar un paso más en esta necesidad imperiosa que tenemos de cambiar una cultura de carácter machista, que construye muchas veces a partir de la violencia".

Con respecto a la falta de funcionarios y figuras del ambiente político en las acción y en las marchas sostuvo que: "Me ha tocado participar de otros proyectos que estuvimos trabajando, por ejemplo proponer a determinados marcos jurídicos o legislativos del tema del alcohol cero, en su momento de estas mismas áreas nos decían ´ay no, pero no vamos a poder ir a los asados con nuestros amigos, porque no vamos a poder tomar´. Cuando una iniciativa impacta y te hace reaccionar a vos mismo, es justamente cuándo comienza darse un quiebre, que tiene que apuntar a un cambio y en esto tenemos que buscar lo mismo; y a las autoridades no las vemos involucradas dentro de las manifestaciones y reclamos que hacen las mujeres en distintas circunstancias".

