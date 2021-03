Aberrante: Desnudan y filman a una joven con discapacidad

Un aberrante hacho sucedió en Concordia, cuando dos mujeres desnudaron, golpearon y filmaron a una joven con discapacidad. El ataque fue cometido en una casa del oeste de la ciudad entrerriana. Indignados, los vecinos denunciaron en la Justicia a las agresoras por el hostigamiento a la víctima en situación de vulnerabilidad.

La filmación del ataque se viralizó rápidamente en las redes sociales y ocasionó el enojo de miles de lectores: “Yo te avisé. No busques mis demonios porque soy Narváez”, dijo una de las agresoras a la joven. La víctima totalmente indefensa, entre burlas, maltratos e insultos, una de las atacantes le gritó: “Las demás no te tienen que tener miedo, y te tienen que pegar. Andáte así (desnuda) y no te vamos a hacer nada más”.

Además, de hacer pública la denuncia, los vecinos ampliaron su testimonio ante la Justicia y consideraron, que “atenta contra los derechos humanos” de la mujer con discapacidad.