La golpeó, se separaron y abusó de su hija de 14 años

Cansada de cargar con tremendo secreto, la niña de 14 años le relató su padecimiento a una prima. El miedo a que le pegue a su mamá o que la ataque de nuevo, pueden haber sido algunas de las razones por la cual mantuvo el silencio. De todas manera lo importante es que pudo contar lo sucedido y el hombre fue detenido después de estar prófugo todo el fin de semana.

De acuerdo con la denuncia de la madre de la adolescente, hace tiempo que la pareja entre ella y el abusador estaba rota. Es más, había decidido separarse, pero seguían viviendo bajo el mismo techo, en El Bolsón, porque él no se quería ir de la casa y ella no contaba con fondos para alquilar.

La mujer comentó en la fiscalía que varias veces él le pegó y que cuando decidió dejarlo, le juró que "ya iba a ver lo que me iba a pasar". Pero nunca se imaginó que su hija iba a sufrirlo. "Cuando me amenazó así, me imaginaba que me iba a romper la casa, golpearme de nuevo como ya había hecho antes, pero nunca pensé que me iba a hacer esto con mi hija", contó Jaqueline.

Aunque no trascendieron detalles de lo sucedido, la mujer confirmó que “el viernes por la tarde me enteré de lo que le estaba ocurriendo a mi hija”, y luego explicó que la niña "le contó a una sobrina mía y fue su mamá la que me llamó y ahí que me enteré la peor noticia".

Con el hombre denunciado, que no es el padre de la adolescente, compartían la vivienda desde que comenzó la relación con su mamá. En la denuncia quedó redactado que la menor contó que "los abusos se dieron en el ámbito de su casa", ubicada en el barrio Esperanza cuando la madre se iba a trabajar.

Luego de enterarse del padecimiento, la mujer habló con su hija y fue la niña quien le transmitió valor: "salgamos por todos lados a contar lo que pasó porque no queremos que ninguna nena más sufra lo que le pasó a ella". Luego de hacer la denuncia, en la que se fijó una orden de restricción de acercamiento, y cuando volvían a su casa, vieron que "él andaba rondando por lo que avisamos a la Policía y se les escapó". Quedó prófugo hasta ayer que se entregó en la fiscalía de El Bolsón, de acuerdo a lo que se informó desde la sede del Ministerio Público.

Los familiares y amigos de la madre se movilizaron por la calles de El Bolsón en reclamo de Justicia. En los próximos días la fiscalía deberá resolver la situación procesal del hombre.