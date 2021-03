Capturaron en Senillosa a uno de los fugados de Huincul

En la madrugada de este domingo, personal policial llevó adelante un allanamiento en el sector de chacras de la localidad de Senillosa, procedimiento que les permitió demorar a uno de los fugados el pasado 4 de Marzo de Comisaría 6° de Plaza Huincul. La División Investigaciones, GEOP y el Comando Radioeléctrico de Cutral Co irrumpieron en una chacra de Senillosa y sorprendieron a Guillermo Leandro Vielma.

El hombre se había escapado de la comisaría 6 de Plaza Huincul, mientras se lo investigaba por una seguidilla de robos a mano armada.

El interno había huido en medianoche del martes junto a Pedro Gutiérrez, que fue recapturado unas semanas antes. La policía llevó a cabo una sigilosa vigilia en la búsqueda del dato preciso sobre la ubicación de Vielma. A las 7 de la mañana de este domingo irrumpieron en una chacra ubicada en la Colonia San Francisco, de la localidad de Senillosa. Vielma se encontraba allí y pudo ser arrestado y será nuevamente puesto a disposición de la Justicia.

Cabe destacar que uno de los aspectos que complicaron de algún modo la búsqueda de los fugados, es que Plaza Huincul no cuenta con cámaras de seguridad públicas, y todo se circunscribe a lo que pueda aportar las cámaras de particulares. Ni siquiera la comisaría cuenta con cámaras en el acceso.

El procedimiento, al mando del comisario inspector Claudio Vinet de la DSI Cutral Co, se realizó de forma prolija, con la obtención del objetivo que se buscaba.

¿Cómo ocurrió la fuga?

Vielma y Gutiérrez ocupaban una misma celda, tras haber sido detenidos por dos robos calificados (con armas). Lograron limar y cortar dos barrotes de la reja y lograron maniatar al único celador que se encontraba en ese momento, a quien amenazaron con facas (armas caseras).

El uniformado “milagrosamente no fue herido”, comentó el subdirector de la dirección Seguridad de Cutral Co, comisario Claudio Vinet, en su momento, en dialogo con mejorinformado.com, quien aclaró que no contaba con armamento por tratarse de un penitenciario. En ese pabellón había otros siete detenidos. “Salieron por la puerta secundaria, no la principal, que da al Norte. De inmediato el guardia dio aviso a la comisaría y se montó de inmediato un operativo de búsqueda”, aseguró.