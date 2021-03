Ausencia de cámaras dificulta búsqueda de fugados en Huincul

La búsqueda de los dos detenidos que el martes escaparon de la alcaidía de Plaza Huincul no reportó, hasta este mediodía, datos concretos para dar con sus paraderos. Los investigadores creen que “permanecen en la zona” donde tienen sus vínculos familiares o de amistad. Se los rastrea por aire con drones y por tierra con perros. Llamativamente la unidad policial no cuenta con cámaras de seguridad en los accesos. Y tampoco hay instaladas en la ciudad.

Guillermo Leandro Vielma y Pedro Gerardo Gutiérrez escaparon el martes pasado a las diez de la noche del sector alcaidía de la comisaría sexta de Plaza Huincul.

Según comentó el subdirector de la dirección Seguridad de Cutral Co, comisario Claudio Vinet, en dialogo con mejorinformado.com, “por el momento no tenemos novedades del paradero de estos peligrosos delincuentes”, alertó. “Estamos en la etapa de análisis y chequeo de la información que nos llega, y no descartamos ninguna de ellas”, agregó.

Vinet especificó cómo ocurrió la fuga. Vielma y Gutiérrez ocupaban una misma celda, tras haber sido detenidos por dos robos calificados (con armas). Lograron limar y cortar dos barrotes de la reja y lograron maniatar al único celador que se encontraba en ese momento, a quien amenazaron con facas (armas caseras).

El uniformado “milagrosamente no fue herido”, dijo Vinet, quien aclaró que no contaba con armamento por tratarse de un penitenciario. En ese pabellón había otros siete detenidos.

“Salieron por la puerta secundaria, no la principal, que da al Norte. De inmediato el guardia dio aviso a la comisaría y se montó de inmediato un operativo de búsqueda”, aseguró.

“Rastrillamos el zanjón para ver si se habían desprendido de ropas y los perros llegan con el rastro hasta el club Petrolero. Creemos que se fueron a pie” dijo Vinet.

Uno de los aspectos que complican la búsqueda de los fugados es que Plaza Huincul no cuenta con cámaras de seguridad públicas, y todo se circunscribe a lo que pueda aportar las cámaras de particulares. Ni siquiera la comisaría cuenta con cámaras en el acceso.