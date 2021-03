Robaron dos bicicletas eléctricas de casi medio millón

Aprovechando la tranquilidad de la noche, delincuentes rompieron la vidriera de un local comercial y rápidamente se apoderaron de dos costosas bicicletas eléctricas y desaparecieron. Todo fue tan rápido que pese a que se activó la alarma, cuando llegó el personal policial solo encontraron restos de vidrios en la vereda y en el local comercial, pero ni un rastro de los ladrones. El valor de los artículos robados asciende a casi medio millón de pesos.

El comercio de Avenida Roca y Chulavista, abrió hace apenas dos meses y está rodeado de otros locales por lo que no hay vecinos cerca que podrían haber llegado a detectar que algo extraño estaba sucediendo. Más si se tiene en cuenta el horario, casi la 1 de la mañana. Aunque enfrente está el hotel de UnTER, pero como tiene la entrada por Chulavista, no hay forma que desde allí se pueda apreciar lo que estaba sucediendo. Aunque, para los investigadores, el estruendo de la explosión del vidrio debe haber sido importante.

Este detalle lo tuvieron en cuenta los ladrones, ya que aprovecharon la frondosa copa de un árbol que hay sobre la vereda de Avenida Roca para disimular su actitud. De acuerdo a las primeras averiguaciones, habrían utilizado una piedra de grandes dimensiones para romper el blindex y sacar los dos vehículos eléctricos que estaban en la vidriera.

La activación de la alarma no los corrió de su objetivo, porque es un sistema que no está conectado a la Policía y si al teléfono del propietario, quien minutos después dio aviso a la Policía de lo que estaba sucediendo en su local. Al llegar el personal ya no había rastros de los delincuentes.

Las bicicletas eléctricas estaban en exhibición por lo que no necesitaron siquiera ingresar al local y agarraron lo que estaba al alcance de la mano. Según describieron, son dos vehículos de 500 watt de potencia que no hay demasiadas en el mercado, con un costo de casi 250 mil pesos cada uno.

La brigada de investigaciones se ocupo durante la mañana de recorrer la zona en búsqueda de registros de cámaras de seguridad de distintos comercios. En tanto que el sistema de cámaras del 911 no llega hasta ese lugar y la más cercana está a unas 6 cuadras en la rotonda de acceso a Roca.