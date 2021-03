En un control de rutina detuvieron a un delivery de porro

Convencido que el control policial ya no estaba, un joven de 19 años intentó cruzar el Canal Principal por la pasarela de la calle Belgrano, pero pocos metros más adelante los uniformados lo pararon para pedirle los papeles de la moto, carnet y documento. Pero cuando abrió la mochila, el intenso olor a porro lo mandó al frente. Es que envuelto en bolsa de nylón había medio ladrillo de marihuana y una balanza.

En los controles implementados por la Regional II en los puentes que unen el norte con el centro de Roca es el lugar ideal para secuestrar motos robadas o detener a personas buscadas por la Justicia. Es por eso que aquellos que están flojos de papeles buscan alternativas como las pasarelas peatonales. Muchas fueron bloqueadas para que solo se pueda pasar caminando, pero hay otras que aún permanecen habilitadas y del otro lado es donde desde la Comisaría 3ª se había montado un procedimiento de identificación de personas que permitió dar con este delivery de porro.

El hecho sucedió el sábado cerca de las 20.30 en el paseo del Canal Grande, en Belgrano y Gadano, Al ver que el joven cruzaba por la pasarela en una Honda 150cc. y una mochila en su espalda. Al ser detenido, se puso muy nervioso, primero no quiso abrir la mochila y cuando le solicitaron la documentación, no tuvo alternativa y allí se dieron cuenta que no era casual que haya intentado pasar por ese sector hacia el centro de Roca.

Ante el importante olor, se realizó una requisa y al hallar el medio ladrillo con marihuana, se convocó al personal de Toxicomanía, que analizó la sustancia con los test de rigor. Se comprobó que en el envoltorio compactado había casi medio kilo de droga. También se encontraron trozos de nylon cortados con los que los dealer hacen los denominados bagullos, que son para envolver la marihuana cuando la franccionan.

Se notificó al Juzgado Federal que dispuso la detención de la persona involucrada y que las sustancias encontradas al igual que el vehículo en el que circulaba queden secuestrados.