Lo que tenés que saber sobre el 2 de mayo ¿feriado o día no laborable?

Con la llegada del mes de mayo, muchas personas comienzan a organizar escapadas o descansar tras un inicio de año agitado. Y una de las grandes dudas que aparece es: ¿el viernes 2 de mayo es feriado? La fecha no responde a un feriado previamente organizado, sino a la posibilidad de estirar el fin de semana a modalidad "puente" y promover el turismo nacional.

El jueves 1° de mayo, como cada año, es feriado nacional e inamovible por el Día del Trabajador, según lo establece la Ley 27.399. Este día no puede trasladarse, por lo que cae jueves y se mantiene en esa fecha.

Sin embargo, este 2025 trae una particularidad: el Gobierno nacional, a través del decreto 1027 publicado en el Boletín Oficial en noviembre de 2024, fijó el viernes 2 de mayo como día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no es un feriado obligatorio, sino que queda a criterio de cada empleador otorgarlo o no.

Un feriado que el turismo neuquino agradece

En medio del debate que define si efectivamente se estira el feriado algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días seguidos, mientras que otras deberán volver a sus puestos de trabajo ese viernes. Esta medida busca fomentar el turismo interno en una fecha clave para las economías regionales, sobre todo en la provincia de Neuquén.

Esto es festejado en la región que ha visto durante este último tiempo cómo se incrementa el turismo de cercanía dando lugar a que los neuquinos puedan viajar por los destinos turísticos más visitados de la región.