Caso de abuso sexual derivó en toma de rehén en Zapala

Un acusado y declarado culpable por el delito de abuso sexual contra una adolescente, llamado Andrés Villar, mantiene como rehén en estos momentos al defensor público Pablo Méndez en la localidad de Zapala.

Según informan desde el lugar, lo amenaza de muerte con un cuchillo, y dijo además que se iba a suicidar si no realizaban una nueva cámara Gesell a la víctima de abuso. "Si yo veo que la policía intenta ingresar al edificio, el doctor Pablo viaja, porque de acá salgo con la verdad o muerto..."

Villar estría acompañado por una mujer, y según indican desde el lugar, hace algunos minutos alguien se acercó y le dejó una cartera, en la que le llevaron una foto de su hija para que deponga de su actitud.

Video gentileza Checho de Zapala.

En el video se observa una charla entre Andrés Villar y la fiscal jefe Sandra González Taboada:

"Yo no vine a negociar. En la medida que se hagan las cosas va a terminar lo antes posible" dijo Villar.

Ante el pedido de un gesto, en el cual se libere a una tercera persona que esta retenida en el domicilio, el agresor dijo: "Así como usted tiene un secretario, esta persona es mi secretaria mi auxiliar. No va a salir nadie hasta que esto tenga un final feliz".

"Yo no estoy buscando fama, estoy buscando la verdad de algo que me achacan que no hice".

"Yo no soy un delincuente pero si tengo que matar a alguien tengo la preparación y el conocimiento para hacerlo tranquilamente"

Video gentileza Sergio Arregui

Abusos comprobados

Este jueves, un tribunal colegiado declaró culpable a Villar por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar tanto en Zapala como en la localidad de Aluminé, entre los años 2013 y 2019.

La teoría del caso que logró acreditar el fiscal Marcelo Jofré es que el imputado aprovechándose de la guarda y de una convivencia preexistente, sin poderse especificar fecha y horario exacta pero dentro del lapso temporal comprendido entre el año 2013 y 2016, abusó sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar. Los hechos sucedieron en la ciudad de Zapala y en Aluminé.

Jofré indicó que “los abusos continuaron en forma reiterada entre el año 2017 y el día 27 de octubre del 2019, sin poder precisarse fecha y horario exacto y en la ciudad de Zapala”. Allí el acusado “valiéndose de la confianza como encargado de la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente”, abusó sexualmente de la niña. Los hechos “ocurrieron en forma continua dentro de las viviendas familiares que oportunamente ocupaban, siempre aprovechando la ausencia de los integrantes de la familia”, afirmó Jofré.

Ayer luego de producirse las pruebas y los alegatos finales, el tribunal colegiado a cargo de la audiencia dio a conocer su veredicto y declaró penalmente responsable al imputado por los delitos que la fiscalía le atribuyó.

La Oficina Judicial deberá fijar fecha y hora de la audiencia en la que se va a determinar la pena a cumplir.

NOTICIA EN DESARROLLO