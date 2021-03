En 1 minuto, 5 víctimas de motochorros en una sola cuadra

El hombre salió a caminar por su barrio, como suele hacerlo cuando el tiempo lo permite. Este domingo en el Alto Valle, con menos viento a la noche, era ideal. En eso estaba cuando al llegar a la esquina de Mozart y Wagner, en el oeste neuquino, dos hombres a bordo de una moto, le impidieron el paso. Uno se bajó, le puso el revólver en el pecho y comenzó la peor pesadilla de su vida. Atinó a pegarle un codazo y correr; se salvó de milagro. En cuestión de un minuto, hubo otras 4 víctimas.

El hombre al que apuntaron echó a correr como pudo, a los gritos y golpeando rejas y puertas a su paso. “Pensé que me dispararían por la espalda, no podía darme vuelta, quería llegar a mi casa”, contó a este diario, todavía asustado. Los motochorros siguieron unos metros más y se alzaron con tres celulares de tres jóvenes que estaban en la vereda, dos mujeres y un hombre, de no más de 20 años. Sin sacarse nunca los cascos, siguieron hasta llegar a la esquina, donde una pareja que estaba en en su patio, sentada en unas reposeras, justo salió a la vereda. También arrasaron y le robaron.

Todo ocurrió en un minuto, en 100 metros. “Los gritos eran tan fuertes que se activó la alarma vecinal, comenzaron a salir los vecinos y llamaron a la Policía. Ya se habían ido, pero imagínate hace cuánto tiempo que venían afanando. Es terrible la impunidad con que se manejan”, explicó Nicolás, tras reponerse de sentir el arma en el pecho.

Todo ocurrió en el barrio Gastronómicos de la capital neuquina. Desde la Policía se lanzó el alerta, con los datos aportados sobre la motocicleta, de color rojo y negro, de 110 cc y los dos hombres jóvenes, de no más de 30 años y contextura mediana.