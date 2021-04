Atropellaron a un nene de 9 años cuando cruzaba la calle

Un grave accidente de tránsito dejó a un nene de 9 años internado luego de ser atropellado este miércoles en Morón mientras cruzaba la calle con su abuela. Luego del choque, el conductor huyó, sin embargo se entregó unas 8 horas después. Quedó detenido. "Queremos saber si estaba alcoholizado o si él es el que estaba conduciendo", sostuvo el tío del pequeño en diálogo con la prensa.

Pasadas las 12 del mediodía, Mateo, cruzaba la Avenida Eva Perón al 4300 junto a su abuela de 75 años y de repente un Volkswagen Bora, que venía a toda velocidad, los embistió y emprendió su huida. El nene, sufrió la peor parte del impacto, ya que quedó inconsciente sobre la vereda hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al Hospital de Niños de San Justo. La mujer, por su parte, no sufrió heridas de gravedad.



"Mateo está bien y estable. Le hicieron una cirugía a la medianoche en la que buscaron el sangrado interno en el lugar del golpe y le acomodaron la cadera. Esta recuperándose", contó Jorge, el tío, en diálogo con Crónica.

No es la primera vez que ocurre un accidente de esas características en dicha Avenida: "Es como una autopista que pasa por medio de un barrio y todos los días pasan las familias para llevar a sus hijos a la escuela. Es un peligro. Pedimos un puente peatonal o señalización así no vuelve a suceder. Son 500 metros libres para la aceleración de los autos, no hay ni un lomo de burro", sostuvo con enojo Jorge, y agregó que "hace años que esta ruta dejó de serlo y ahora es una avenida con mucho tránsito. Mi sobrino tuvo la desgracia de ser el accidentado".

Dos automovilistas intentaron seguir al conductor prófugo que escapó hacia la zona de La Matanza, sin embargo no consiguieron detenerlo. El conductor se entregó cerca de las 20 de ese miércoles, en la Departamental de Morón y quedó detenido.

"Pedimos ver imágenes del accidente para saber qué pasó con el conductor y por qué se entregó 8 horas después. Queremos saber si estaba alcoholizado o si él es el que estaba conduciendo", suplicó el familiar de Mateo.