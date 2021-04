Robo piraña: frenó y cinco hombres se le metieron al auto

Un joven conductor fue víctima de un violento robo piraña en Córdoba Capital. Lo que llamó la atención fue el modus operandi de los ladrones. "Me encontraba circulando en mi auto con la ventanilla baja, eran las 20 horas de este miércoles, cuando de repente un delincuente se me metió por la ventana y me arrebató las llaves", contó Leandro, víctima del violento asalto, en diálogo con el medio local El Doce y contó el horror que sufrió.

“En un instante llegaron cinco ladrones, rodearon el auto y abrieron las puertas. Fue un robo piraña salvaje”, agregó, aún paralizado por el hecho. Todos los delincuentes ingresaron al vehículo y se sentaron tanto adelante como en la parte trasera. Desde allí lo golpearon y amenazaron.

"Dos de los atacantes estaban armados y que me golpearon con culatazos y trompadas. Me pedían que entregue todo lo que tenía. Como no me podían bajar del auto me sacaron las zapatillas, el celular, la billetera, mis anteojos recetados, papeles del auto… todo”.

El violento ataque ocurrió a una cuadra de un control policial y que al parecer los robos piraña son habituales en esa zona de barrio Deán Funes, que está a apenas 10 cuadras de su casa. Según contó, cuando fue a hacer la denuncia en la Unidad Judicial de barrio San Vicente se topó con otras dos víctimas que habían sufrido robos idénticos horas antes en ese sector.