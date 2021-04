Comenzó el juicio a la policía que mató a su pareja en Plaza Huincul

La fiscal jefa Sandra González Taboada pidió por una declaración de responsabilidad penal a los y las integrantes del Jurado Popular que interviene en el segundo juicio bajo esta modalidad que se desarrolla en la Comarca Petrolera. Se trata del caso en que una mujer, integrante de la policía de la provincia, quien está acusada por el homicidio de su pareja.

El juicio comenzó este lunes, bajo la modalidad de Juicio por Jurados, con el alegato de apertura de la fiscalía, a cargo de la fiscal jefa. Asistida por la fiscal del caso Gabriela Macaya, González Taboada desarrolló su teoría del caso y anticipó que, con la presentación de testigos, peritos y pruebas, durante el proceso probará la responsabilidad de la acusada.

Según sostuvo la fiscal jefa, el pasado 8 de octubre de 2019, minutos después de la medianoche, la acusada, Magalí Hernández, se encontraba en su domicilio de Cutral Co junto a su pareja, Dante Biazetti. La mujer estaba parada en la cocina comedor, frente a una ventana, mientras que el hombre estaba afuera. Fue en ese contexto que Hernández sacó su arma reglamentaria y le disparó, provocando la muerte de la víctima minutos más tarde. De acuerdo con la información reunida durante la investigación, luego de disparar, la mujer trasladó a Biazetti hacia la guardia del hospital de la localidad y luego se retiró del lugar.

Magali Hernández, la policía acusada de matar a la pareja.

Tribunales de Plaza Huincul en el 2019.

Luego, González Taboada detalló al Jurado que la calificación legal en la que la fiscalía encuadró la acusación es homicidio agravado por el vínculo y mediante el empleo de un arma de fuego en calidad de autora. El abogado querellante que interviene en representación de la familia de Biazetti, adhirió a los hechos y la calificación legal detallados por la fiscal jefa.

Antes del comienzo del juicio, el juez técnico que dirige el debate Diego Chavarría Ruíz dio las instrucciones generales a los y las integrantes del jurado popular entre las cuales mencionó "toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; deben valorar sólo la prueba que genere durante el debate; le corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad del imputado; no deben buscar información del caso en otros ámbitos; deben tener la certeza para condenar, si tienen dudas deben absolver; si el acusado decide no declarar, no puede ser valorado en su contra".