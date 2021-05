Se hizo pasar por la sobrina y le robó más de 15 mil dólares

"Hola tía, vos sabés que van a dejar de circular los billetes viejos de 100 dólares, esos que tenés vos. Un amigo es contador en el Banco Nación y si vos querés va a pasar por tu casa a buscarlos. Yo más tarde te llevó los nuevos que tienen la cara más grande", en el diálogo, la estafadora se hizo pasar por la sobrina de una mujer de 77 años que, confundida, aceptó a entregar sus ahorros de varios años.

La maniobra es clásica y se encuadra en el tradicional Cuento del Tío. Y aunque es vieja, no deja de ser eficiente para engañar, sobre todo a personas mayores, a las que las llaman por teléfono y logran confundir, hasta lograr su cometido que es apropiarse del dinero que tienen guardado en la casa, producto de años de ahorros.

El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana de ayer, pero recién se conoció al mediodía cuando una mujer de 77 años, domiciliada en la calle San Lorenzo de Villa Regina, llamó a la Policía para realizar la denuncia por el robo sufrido. En el relato, explicó que la llamó una chica que se hizo pasar por su sobrina, entre que se escuchaba mal y lo rápido que le hablaban, la víctima fue envuelta con una gran habilidad por parte de la estafadora que logró apoderarse del dinero que tenía guardado.

En la denuncia la víctima no logró especificar que cantidad de dinero se llevaron, porque no recordaba con exactitud, pero estimó que serían entre 15 mil y 20 mil dólares, lo que al cambio blue sería una suma cercana a los 3 millones de pesos. Entre las distintas cosas que permitieron que los estafadores se apropien de sus ahorros, explicó que le dijeron que los dólares de vieja denominación iban a dejar de circular y "yo no los quería perder", le confesó al policía que le tomó la denuncia.

Luego de ser confundida y hasta aturdida con la llamada de la falsa sobrina, la mujer fue hasta el placard y sacó de la caja donde esconde sus ahorros, los distintos paquetitos de dólares que logró guardar durante varios años y que le brindaban cierto respaldo en caso de necesitar algo de manera urgente. Pocos minutos después, un hombre tocó la puerta y se hizo pasar por un contador que venía de parte de su sobrina a buscar lo acordado.

Así fue que, sin desconfiar, le entregó los billetes verdes agarrados con varias banditas elásticas. Y se quedó esperando. Al notar que su sobrina tardaba demasiado, la llamó por teléfono y ahí cayó de que todo era un engaño del que ella había sido víctima.

Desde la Comisaría 5° de Regina alertaron a las personas sobre distintos modos de operar de los estafadores y le advirtieron a las personas que no brinden datos personales de ningún tipo en las llamadas o en mensajes de WhattsApp: Las maneras más recurrentes de querer engañar a las víctimas es hacerse pasar por empleados de Anses, un pariente que tuvo un accidente, dinero para poder pagar la grúa de un familiar. En caso de recibir estos llamados, antes de brindar algún dato debe cortar la llamada y asesorarse que la persona que llamó era la que dijo ser. Tampoco se debe dar datos de con quién vive o el nombre de sus hijos o familiares que dicen ser.

Se aclaró que los bancos no piden claves por teléfono ni los números de las tarjetas de débito o crédito. Evitar los grupos de compra y venta por medio de redes sociales y llamar a la Policía ante alguna llamada sospechosa.