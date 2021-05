Mujeres asesinas en el caso de los dos cuchillos clavados

Ariana Belén Domínguez, 20 años, fue detenida hoy en el partido bonaerense de La Matanza. Está acusada de haber participado del crimen de un hombre, Adrián Enrique Muñoz, de 74 años. Fue un crimen singular: la víctima fue encontrada con dos cuchillos clavados en la espalda, en su departamento del barrio porteño de Núñez.



Domínguez fue apresada cerca de las 4 de la madrugada de hoy, cuando caminaba por la avenida Crovara, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Tenía la misma ropa utilizada al momento del crimen, aunque se había teñido el cabello. La venían siguiendo de cerca: hubo 14 allanamientos antes de que, finalmente, la atraparan en la calle.

La joven quedó detenida e incomunicada por disposición del juez Alberto Baños, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 38, que entiende en la causa.



Los investigadores buscan a una segunda mujer sospechosa, a quien se la observó cuando ingresaba al departamento de Muñoz, junto al hombre después asesinado. Muñoz trabajaba como vendedor de quesos y vivía en el departamento 2do. "A" de un edificio de la calle Ciudad de la Paz 3397, en Núñez.



Muñoz sufrió 22 lesiones punzocortantes. Las últimas dos, crueles, con los cuchillos como muestra de cuáles habían sido las armas usadas. Y la prueba, inapelable, de que había sido un crimen a cuatro manos.

La propia hija de la víctima contó en primer término que su padre solía llevar a su casa a mujeres con las que tenía relaciones ocasionales. Pero fue un primer vecino el que le dijo a la policía que el lunes, alrededor de las 19.30, vio entrar a Muñoz al edificio con dos jóvenes. Un segundo testigo relató que alrededor de las 22.30 del mismo día, escuchó ruidos provenientes del 2do. "A" pero que no le prestó demasiada atención porque luego oyó la apertura de la ducha del baño.



Un tercer habitante del edificio informó a los investigadores que un familiar suyo le contó que el martes, alrededor de las 14.30, vio salir del edificio a dos mujeres con valijas usando la llave de la puerta principal, lo que le llamó la atención porque no las conocía como vecinas, ni como familiares de alguno de los propietarios.



El crimen de Muñoz fue descubierto por su propia hija, quien se acercó al domicilio de su padre porque su hermano le había contado que hacía dos días que el hombre no había ido a trabajar y que cuando él había pasado a la mañana a tocarle el timbre, nadie lo había atendido. Como la hija tenía un juego de llaves, pasó por la tarde, entró al departamento, encontró a su papá asesinado en su dormitorio y llamó de inmediato a la policía.



Los agentes constataron que el cadáver del hombre de 74 años yacía desnudo, boca abajo en el piso de su dormitorio y que tenía dos cuchillos clavados en la espalda, además de múltiples cortes y puntazos en todo el cuerpo.