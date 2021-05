Acusan a un médico de abusar de una joven en el hospital

En estado de shock, avergonzada y sin saber que hacer, una joven de 20 años, de Roca, se presentó en la Justicia para denunciar que fue víctima de un abuso sexual por parte de un médico ginecólogo que la atendía. De acuerdo con el relato, el hombre se puso vaselina en un dedo y se lo introdujo en el ano, luego quiso darle un beso y la abrazó por la fuerza hasta que pudo escapar del consultorio que estaba cerrado con llave.

Fue la propia madre de la víctima quien relató el trauma por el que pasó su hija tras concurrir al hospital Ernesto Accame de Allen, donde fue atendida por un ginecólogo, que la abusó sexualmente. Por el hecho, sucedido ayer por la mañana en uno de los consultorios externos, el Ministerio Público abrió una causa que dio inicio a la investigación con la denuncia de la joven.

En la denuncia, la joven relató que concurrió al médico para solicitar una medicación, pero que el profesional insistió en revisarla. Y fue su madre la que recurrió a los medios de comunicación para visibilizar lo que le había sucedido a su hija, y contó que primero le hizo bajar el pantalón, luego la bombacha y en ese momento "se puso vaselina en el dedo y se lo metió en la cola a mi hija".

La joven, muy nerviosa y con miedo de lo que pudiera suceder, se vistió apurada y como pudo e intentó salir, pero la puerta del consultorio estaba cerrada con llave. En ese momento la agarró por la fuerza e intentó llevarla hacia la camilla, mientras le buscaba la boca para darle un beso. "Ella no sabía qué hacer", aseguró la madre.

Luego de discutir, mientras el médico le pedía no que grite y para evitar que la situación se transforme en un escándalo, el hombre aceptó abrir la puerta y le recomendó a la joven no decir nada. Sin saber que hacer, la víctima llamó a su madre para contarle y juntas intentaron hablar con el director del hospital, sin embargo -de acuerdo al relato de la madre en FM Terapia- no fueron atendidas.

Madre e hija caminaron las pocas cuadras que separa el hospital de la Comisaría 6°, donde fueron atendidas y luego de explicarle los protocolos en los casos de violencia sexual, las trasladaron en un patrullero hasta la Ciudad Judicial de Roca, donde el equipo de la fiscalía 1 le recepcionó la denuncia correspondiente y abrió una investigación.

El director del hospital de Allen, Sebastián Wilde, confió que está al tanto de la denuncia porque se hizo público al salir la madre por la radio, pero que aún no recibieron ninguna notificación oficial por parte del Ministerio Público. "Estamos a la espera de recibir la denuncia formal para iniciar las acciones que haya que realizar desde la institución. Estamos a disposición de la Justicia".