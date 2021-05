El colmo: le robaron hasta el inodoro

Si es que existe, el colmo de la delincuencia cantó presente en la localidad neuquina de Cutral Co, donde malvivientes ingresaron a una casa y se llevaron hasta un inodoro.

No está claro si estaba instalado o si estaban por refaccionar el baño. Pero que se lo llevaron ¡Se lo llevaron! Y en verdad no es algo cómodo de cargar bajo el brazo; en especial si también se llevan otras cosas voluminosas y pesadas, como ocurrió en este caso.

Según consignó el medio local Cutral Co al Instante , la dueña de casa se ausentó entre las 18 y las 22 de ayer y cuando regresó no pudo creer lo que no veía. Además del sanitario faltaban una heladera, un microondas, un instrumento que se usa para el lavado de cabellos, una máquina de cortar cabello y un espejo de 1.50 x 1.40. A la pobre mujer la dejaron, como suele decirse, en la lona.

Los malandras entraron con absoluto descaro a esa vivienda ubicada en la zona de Pincheira y Omar Carrasco; y tal fue la sensación de impunidad con la que se movieron que, tras romper la puerta, también se alzaron con un par de muebles.

La Policía ya trabaja para dar con los ladrones del inodoro, antes de que puedan vender los objetos robados (si es que esa es la intención).