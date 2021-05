El médico acusado de abuso no atenderá más en el hospital

Tras hacerse pública la denuncia de abuso sexual durante una consulta contra un médico ginecólogo en Roca, desde el Ministerio de Salud de Río Negro se decidió separarlo preventivamente del cargo mientras se instruye un sumario administrativo que resolverá su futuro laboral una vez que exista un fallo judicial sobre la causa que se investiga.

La resolución llegó desde Viedma luego de que formalmente la fiscalía notificará al hospital y al médico en cuestión, en su domicilio laboral, que se comenzó a tramitar un expediente en su contra por una denuncia de abuso sexual. Fue el propio director del Ernesto Accame quien confirmó la decisión tomada desde el departamento de Recursos Humanos de la cartera.

"Administrativamente fue separado de sus funciones en Salud Pública hasta que se realice la investigación pertinente por la Justicia", explicó Sebastián Wilde, el director de la institución.

Administrativamente, la dirección del hospital envió a Viedma la notificación sobre la denuncia en contra del médico ginecólogo acusado de abuso, y fueron las autoridades de Salud quienes tomaron la determinación siguiendo las normativas vigentes en los diferentes reglamentos que regulan el trabajo de los empleados hospitalarios. "Apenas llegó la notificación de la fiscalía, se lo apartó. Y se está a a la espera de la investigación judicial. La asesoría legal de la provincia como la Justicia determinarán el curso de la denuncia", aseguró el director.

El médico fue acusado por una joven de 20 años que relató que fue abusada sexualmente por el médico cuando fue a una consulta en uno de los consultorios externos del hospital allense. "Me hizo bajar el pantalón, luego la bombacha, se puso vaselina en un dedo y me lo metió en la cola", aseguró. Luego, al querer escapar del lugar, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada con llave y allí fue donde el profesional volvió a agarrarla y la quiso llevar por la fuerza a la camilla, mientras "me quería dar un beso".

La causa está en trámite en la fiscalía 1 de la doctora Belén Calarco, que trabaja para poder sustentar la prueba que permita acusarlo por abuso sexual ante el Juez de Garantías.