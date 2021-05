Femicidio de Agostina: "no es mucho lo que sabe el marido"

El abogado cipoleño Diego Vázquez pidió este miércoles ser tenido como querellante en la investigación del femicidio de Agostina Gisfman, representado a su pareja, Martín Díaz. Lo hizo ante la fiscalía de Homicidios de Neuquén que, hasta esta tarde, no había resuelto sobre la presentación.

“En representación del esposo de Agostina nos presentamos en la unidad fiscal de homicidios de Neuquén ante la fiscalía, para que se nos tenga como parte del expediente” señaló Vázquez en diálogo con “Cambio de Aire” por AM550.

“Queremos ver el expediente, la prueba producida hasta ahora y, de ser necesario, instar alguna continuidad de la investigación con alguna otra prueba, en función de lo que pueda hablar yo con la familia y el entorno de Agostina”, explicó.

El abogado señaló que “Martín es muy poco lo que sabe, más allá de que el viernes por la tarde fue la última vez que la vio salir de la casa. Todo lo que le fue pedido lo entregó, por caso para verificar los teléfonos celulares o alguna evidencia científica para cotejar (ignoramos si se han realizado). Todo lo que tenía a su alcance se lo brindó a la fiscalía. Pero no es mucho lo que sabe. Además, tiene mucha angustia”.

En cuanto a la hipótesis de que el viernes Agostina se aprestaba a viajar a dedo a la localidad de Catriel, Vázquez señaló que “lo ignoro; no sé si es una cuestión planteada por algún testigo o un hilo de investigación de la fiscalía, pero no es lo que me refiere el marido de Agostina”.

También fue consultado acerca de la cuestión de competencia entre las fiscalías de Neuquén o de Cipolletti, el abogado dijo que eso será una decisión de los ministerios públicos cuando pueda establecerse si la joven fue asesinada en Neuquén o en Río Negro.

El pasado sábado, el cuerpo parcialmente calcinado de Agostina Gisfman fue encontrado en Centenario, en inmediaciones de un basural clandestino cerca del Autódromo, en calle Perón al final.

Al menos dos cámaras de seguridad de Cipolletti la captaron subir a vehículos diferentes, pro sin ninguna precisión. Una tercera, de propiedad de una empresa petrolera ubicada en la meseta de Centenario, captó el inicio de una “fogata”, en el sitio donde fue encontrado su cadáver.

“No he visto las filmaciones”, admitió finalmente el abogado, “más allá de los trascendidos públicos”.