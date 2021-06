Denuncian un "grave olvido" en la causa Rafael Nahuel

La investigación por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche, sumó un nuevo elemento que robustece la hipótesis de que la causa fue “manipulada”, al conocerse que la inspección ocular realizada a los pocos días del crimen, y de la que participó el juez federal Gustavo Villanueva, “no fue incorporada oportunamente al expediente” sino hasta hace dos meses. Ese trabajo, en el que fueron encontradas centenares de cartuchos de escopeta 12.70 y 33 vainas servidas de calibre 9 milímetros, desmoronó la teoría oficial del “enfrentamiento”. En la ladera del cerro, no se encontraron proyectiles de otros calibres que no sean los usados por el grupo Albatros, de Prefectura Naval.

En la primera semana de diciembre de 2017, el juez Villanueva dispuso una inspección ocular en el cerro ubicado frente al lago Mascardi. Además de una nutrida comitiva de peritos de Policía Federal, participaron los licenciados en Criminalística Enrique y Eduardo Prueger, quienes aportaron buscadores de metales y un aparato de geolocalización.

En diálogo con Cambio de Aire, este viernes por AM550, Enrique Prueger recordó que en esa inspección “encontramos la totalidad de las municiones utilizadas por los prefectos y ninguna de otro calibre que indique que en ese lugar hubo un enfrentamiento como lo relataba la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich”, afirmó.

“Sólo había cartuchos vacíos del calibre 12.70 con postas de goma y vainas servidas del calibre 9 milímetros, utilizadas por el grupo Albatros de la Prefectura. Nunca encontramos vainas de otros calibres, y menos aún de armamento letal que arrancara árboles de cuajo, como se dijo en esa oportunidad”, relató Prueger.

“De ninguna manera hubo un enfrentamiento; Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda cuando escapaba del avance de los prefectos; nadie avanza de espaldas”, agregó.

El especialista enfatizó que “ese informe que elaboramos nunca había sido incorporado al expediente sino hasta hace dos meses” señaló, lo que a su criterio “es muy grave”.

En las últimas horas el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, dictó el procesamiento del prefecto Sergio Cavia como autor del disparo letal y de sus camaradas Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García como partícipes necesarios por el delito de “homicidio en exceso en la legítima defensa”, es decir dando por cierto que Cavia no tuvo alternativa que disparar para proteger su vida y la de sus compañeros. O sea, avalando la teoría del enfrentamiento.

En tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó este jueves que apelará los procesamientos dictados a los cinco prefectos acusados por el homicidio de Rafael Nahuel tras considerar que “no hay ninguna prueba en la causa que sostenga la teoría del enfrentamiento” en la que se apoyó el juez de Bariloche Gustavo Zapata para considerar que los imputados incurrieron en un “exceso en la legítima defensa”.

“La Secretaría apelará el procesamiento de los prefectos por ´exceso en la legítima defensa´, por considerar que corresponde la imputación por homicidio calificado”, indicaron, a través de un comunicado, desde la cartera que conduce Horacio Pietragalla.