Abuelos torturados: “Nos iban a clavar un cuchillo"

José tiene 89 años y su mujer 84, fueron atacados brutalmente por tres delincuentes que ingresaron a su vivienda en Lomas de Zamora. Los asaltantes rompieron una reja e ingresaron con toda impunidad la vivienda bajando por una soga. El hecho ocurrió este lunes pasadas las 19 horas en un domicilio de la calle Felipe Boero al 100 en la localidad bonaerense.

“Tres monstruos se nos tiraron encima de la cama”, dijo José, en diálogo con TN. “Me pusieron algo negro en la boca y no me dejaba respirar. Escuchaba como decían, ´´Matalo, Matalo´´. Me quería clavar una cuchilla y me agarró un ataque de nervios”, sostuvo aún conmovido la víctima.

“Me agarraron entre todos y me dieron una terrible paliza, patadas, piñas, tengo el cuerpo deshecho”, agregó el jubilado. "Les pegaron y maltrataron con cuchillos. Se subieron a la cama y los quisieron asfixiar. Le cortaron una ceja a mi papá”, agregó el hijo de las víctimas.

Asimismo, luego de su violento accionar escaparon con 19.000 pesos y 3.500 dólares, que eran lo ahorros de toda la vida de los abuelitos. Rápidamente personal de la comisaría 1ra arribó al lugar y llamó a una ambulancia para la asistencia del matrimonio. Investiga Unidad Funcional de Instrucción uno el hecho caratulado como “robo en finca bajo la modalidad entradera”.

La Policía Científica halló un par de guantes de latex de color azul y un cable tipo alargue utilizado por los delincuentes para ingresar a la vivienda. Fuentes judiciales confirmaron que luego del relevamiento de las cámaras de seguridad de los vecinos se estableció que los tres asaltantes huyeron en un Chevrolet Meriva color negro.