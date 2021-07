En un control un efectivo policial trompeó a una joven

Una nueva mancha suma la policía en la Argentina, esta vez, en Córdoba por un hecho de violencia. La situación se conoció tras la grave denuncia de una joven que afirmó que un agente la golpeó luego de un control vehicular el pasado sábado por la noche. "Íbamos en moto con mi hermana y cuando llegué a un control entre las calles Santa Ana y Espora, los agentes me pidieron la documentación del vehículo y, como no la tenía encima, me esposaron y subieron al móvil", relató la propia víctima en diálogo con Arriba Córdoba.

Una vez en la comisaría del distrito 19, la joven denunciante se negó a firmar un documento que expresaba que no tenía el DNI, algo que rechazó rotundamente: "En ese momento, el agente enfureció y me golpeó, estaba enojado porque yo no quería firmar el acta”.

El policía pasó a situación pasiva y confirmó que efectivamente maltrató a la joven, así lo confirmó María Paredes, directora general de Conducta Policial, en diálogo con ElDoce.tv. La testigo clave fue una oficial ayudante que presenció todo e inclusive actuó para frenar la situación.

"La hizo cesar y la comunicó inmediatamente a los superiores", aclaró Paredes. Asimismo, el violento "fue puesto a disposición del Tribunal de Conducta Policial, que dispuso inmediatamente la pasiva. Es un cabo primero", detalló la comisaria mayor.