Desesperado pedido: “Tengo miedo, mi hijo me va a matar”

María Alejandra Suizer denunció a su hijo de 27 años, de haberla golpeado y amenazado. La mujer cordobesa lo denunció dos veces y reclama a la Justicia por un botón antipánico. Según relató, el hombre volvió a la casa, alcoholizado durante la madrugada del domingo y comenzó a amenazarla.

“A las 6 de la mañana regresó visiblemnte alcoholizado, abrió la reja de la casa con un cuchillo y comenzó a golpearme la ventana de mi habitación”, relató muy angustiada, en diálogo con El Doce. Luego de esa situación, Garay se acostó a dormir y el peligro parecía haber pasado.

Sin embargo, María fue a despertarlo para avisarle que debía llevarse a su nieto de 10 años, hijo de Garay. Allí fue cuando el hombre decidió responder violentamente: “Ezequiel se levantó y me golpeó en la nuca. Me gritaba y comenzó a tirarme cosas que tenía en la casa, particularmente adornos y me amenazó diciéndome que me iba a bajar los pocos dientes que tengo”.

Sumado a la agresión, la víctima también contó que amenazó con hacerla perder su ingreso económico. Aunque ya había realizado una denuncia previamente, por esta situación volvió a tomar acciones contra su hijo. Su testimonio indica que la Justicia no logró hacerlo alejar de su casa, dado que con frecuencia circula alrededor de su casa. Por este motivo solicita urgentemente un botón antipánico y una orden de restricción.

“Me golpea, me amenaza, me maltrata y me dice que cuando me muera no va a ir a mi funeral. Desde que tiene 12 años me agrede físicamente”, concluyó la mujer en un muy doloroso testimonio televisivo, donde busca exponer su caso y evitar que su hijo siga amenazándola y agrediéndola sin consecuencias.