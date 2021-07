Salió antes: atendió en su sanguchería al asesino de su padre

Un triste situación le tocó vivir a una familia rosarina, que en Navidad de 2017 padeció la pérdida de Cristian Mautone, de 35 años, quien fue acuchillado por la espalda por un policía retirado. El autor del asesinato fue condenado a 12 años de cárcel en 2019 y está en la calle con salidas laborales que, para colmo, incumple.

El hijo de la víctima, este jueves atendió en una sanguchería de barrio Belgrano al homicida, que fue condenado a 12 años de prisión y todavía no cumplió ni la mitad de la pena.

Claudio, padre de Cristian, sostuvo en el programa A Diario (Radio 2) que Ángel Eduardo Ruiz, condenado en primera instancia a 16 años de cárcel por el asesinato, pero rebajada en segunda instancia a 12 años, fue ayer a comprar sánguches en Rosario al lugar donde atiende el hijo de la víctima. "Es una burla del destino", lamentó.

"Mi nieto Nahuel atendió a una persona y le vio cara conocida. Pensó que era un cliente frecuente. Cuando pasa su tarjeta cae en la cuenta de quién era. Inmediatamente me manda una foto del ticket y me preguntó: «¿Este no es el que mató a mi papá?». Cotejamos el DNI y es el mismo. Ya lo corroboró el fiscal Alejandro Ferlazzo", agregó el papá de Cristian. "Yo quiero que me expliquen los jueces por qué le rebajaron la pena y ahora anda tranquilamente suelto haciendo las compras como cualquier vecino. Es policía retirado de Buenos Aires, debe tener unos 60 años", aseguró.

Según explicó el hombre, Ruiz consiguió salidas laborales y un empleo en una empresa tecnológica que se encuentra en el cordón industrial. No obstante, habría violado ese beneficio al menos ayer.

El crimen de Cristian Mautone fue el 25 de diciembre de 2017 en Marcos Paz y Río de Janeiro, cuando Ángel Eduardo Ruiz increpó al dueño de un domicilio por el volumen alto por la madrugada en medio de la celebración de Navidad. En ese momento, según testimonios volcados en el juicio, Cristian fue a calmar al vecino y resultó herido de muerte de una puñalada por la espalda.

"No estaba bajo efectos de sustancias ni alcohol. Es un agresivo. Ya había tenido altercados con un vecino por el estacionamiento de su auto. Lo había dejado en la puerta de otra casa y cuando le fueron a pedir si podía correr su vehículo los amenazó, les dijo que les iba a tirar miguelitos a su auto y después los desafió con un cuchillo", concluyó.