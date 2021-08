Buscan por aire a cuatro personas en la Línea Sur rionegrina

Desde el sábado a la tarde no se tienen noticias de cuatro personas que viajaron hacia Las Bayas y Río Chico, en la Línea Sur rionegrina para entregar juguetes por el Día de las Infancias.

La búsqueda está orientada a dar con los paraderos de Alicia Magdalena Ocampo, de 40 años, su hijo Juan Ignacio Gallardo de 18, Hugo Trejo y Adolfo Pignon. Al momento de salir se movilizaban en una Ford Ranger roja y una Toyota Hilux blanca.

La búsqueda se derivó a la zona de Las Bayas, a unos 100 kilómetros de Bariloche y participaron brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, luego de que la Protección Civil de Río Negro alertara sobre la falta de contacto con los involucrados.

El titular del SPLIF Bariloche, Orlando Báez, explicó a El Cordillerano que “el domingo a las 7 de la tarde recibí la solicitud a través de Protección Civil para abocar personal a la búsqueda de dos familias que se movilizaron en dos vehículos, una Ranger color rojo y una Toyota blanca.”

Agregó que “salieron el sábado a las 7 de la mañana y hasta el momento no tenemos conocimiento de donde pueden estar. Tengo entendido que el padre del joven de 18 años, quien es uno de los que va en uno de los vehículos, mantuvo contacto hasta que el chico se quedó sin señal o se le apagó el celular cerca de las 15 horas del domingo”.

Indicó que “estamos trabajando con la Policía de Rio Negro y el cuartel de Bomberos por ahora sobre la ruta no se encuentran. Hay nieve en la Línea a Sur, si bien se puede transitar, no es fácil y no sabemos si los vecinos están preparados para estar más de un día, eso es lo que más nos preocupa, vamos a seguir buscando hasta dar con ellos. En principio vamos a buscar en la ruta para descartar que estén varados por un desperfecto mecánico, luego empezaremos a entrar a los campos. Vamos a hacer un barrido por el aire para ver si se puede tener alguna novedad".