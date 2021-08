Sin plata no hay prostitución, y chau denuncia

Un tribunal de Impugnación desestimó una denuncia por presunta “facilitación de la prostitución” que radicó una mujer contra su pareja, a quien acusó de obligarla a prostituirse. Para la Justicia no se pudo probar que el hombre haya obtenido un lucro, por lo que, de no obtenerse pruebas nuevas, la causa quedará archivada.

El tribunal integrado por las juezas Liliana Deiub, Florencia Martini y el juez Andrés Repetto, compartió el argumento del fiscal Manuel Islas que planteó el desistimiento de acusar al hombre, porque el caso no reúne las condiciones tipificadas en el Código Penal.

No obstante el tribunal remarcó que el archivo de una denuncia no implica que, ante nuevas pruebas o hecho y un eventual cambio en la calificación legal, la investigación no pueda retomarse más adelante. También dejó en claro que “no es posible obligar a la fiscalía a formular cargos”.

El caso se originó a raíz de la denuncia realizada por una mujer en diciembre de 2018 en contra de su pareja. A los pocos años de iniciada la relación, el hombre le propuso determinadas prácticas sexuales que contaron con la anuencia de la víctima, por ejemplo que mantuviera “relaciones sexuales con amigos y conocidos”. En un determinado momento, la mujer decidió irse de la casa que compartían, pero al tiempo regresó y las prácticas se reiteraron. Además, una familiar le advirtió que “el hombre había subido fotografías y videos a internet”, lo que desencadenó la denuncia.

Islas argumentó que “para existir la figura penal de facilitación de la prostitución, es indispensable que ocurra la prostitución en sí. A su vez, ésta requiere, entre otros requisitos, la búsqueda de un lucro, lo que no ocurrió, al menos en la denuncia y en los hechos planteados por la denunciante”.

Los jueces coincidieron en ese razonamiento y explicaron que es “justamente por esa razón que los hechos no pueden ser enmarcados en el delito de facilitación de la prostitución, ya que no corresponden con las pautas previstas en el Código Penal”. De este modo, dejaron sin efecto una resolución previa de un juez de garantías en sentido contrario, ya que había resuelto que el caso no fuera archivado.

El presidente del tribunal aclaró que “eso no quiere decir que no exista otro delito” y planteó otras posibilidades. “No lo sé, dependerá de las pruebas que se presenten, pero el desistimiento de una denuncia no quiere decir que no pueda abrirse una investigación ante nuevos hechos o nuevas pruebas”, explicó durante la audiencia.

Finalmente, el representante del T.I confirmó la desestimación de la denuncia “sin perjuicio de reconocer el pleno derecho de la denunciante y su abogado de, en caso de contar con nuevas pruebas, presentarlas ante la fiscalía para que esta continúe la investigación por el delito que eventualmente corresponda en términos legales”.