La ataron y la obligaron a firmar la "venta" de su casa

Una violenta entradera sufrió una vecina de Rosario en la tarde de este jueves. Fue abordada cuando salía de su casa, la obligaron a ingresar nuevamente al domicilio, la ataron de pies y manos, le taparon la cabeza y le exigieron que firmara un papel que supuestamente era el boleto de venta del inmueble. Le dieron plazo hasta para abandonar el lugar.

Según informó el medio local Rosario 3, la víctima relató ante los efectivos policiales que "salió a pasear a su perro, cuando dos hombres con barbijo y encapuchados la abordaron, le taparon la boca y la obligaron a entrar nuevamente al domicilio", además agregó que en el lugar, le exigieron plata y oro. "Les dije que ahí no tenía efectivo, para que se vayan, pero uno de los ladrones después me pidió los papeles de su casa porque me dijo que se la iban a quedar", aseguró preocupada.

Es más, en la denuncia, agregó que hasta le dieron plazo hasta la noche para abandonar el inmueble. Siempre según el relato de la víctima, con las manos atadas fue obligada a firmar un papel que no vio de qué se trataba.