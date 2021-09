Boqueteros robaron 2 millones de una estación de servicio

Aprovechando el ruido permanente del compresor del GNC, delincuentes ingresaron a las oficinas de administración de una estación de servicio tras realizar un boquete con una amoladora. El playero que estaba de turno escuchó ruidos raros, pero cuando fue al sector ya estaba el robo consumado. Cuando llegó la Policía junto con el gerente, constataron que la caja fuerte estaba abierta, aunque no había sido forzada, y faltaba cerca de dos millones de pesos.

La Policía de la Comisaría 3° tomó conocimiento del hecho cerca de las 3 de la mañana, cuando el playero de turno encontró rota una puerta de la administración que da hacia el sector lavadero de la estación de servicio Puma Go Energy Roca, ubicada en San Juan y Gadano de Roca, lindante con el paseo del Canal Grande. Pero el lavadero tiene acceso por calle Ayala y está detrás del compresor de GNC.

La puerta de la administración estaba rota en la parte inferior, le habían hecho un boquete rectangular de unos 40 centímetros, por donde se calcula que ingresó al menos un delincuente. En el interior de la oficina no había nada revuelto y sólo se limitaron a abrir la caja fuerte. Tampoco faltó ningún otro elemento de valor, como computadoras u otro artículo de electrónica que había en el lugar.

De acuerdo a trascendidos, cuando los uniformados le consultaron al gerente si se podía acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, respondió que las que capturan ese sector no están en funcionamiento. Tampoco funcionó el sistema de alarmas, pero no brindó detalles sobre si estaba activado y fue anulado por los delincuentes, o simplemente no estaba en condiciones para su uso.

En tanto que la caja fuerte, se especula que fue abierta con una llave, ya que no estaba forzada. En el sector trabajó hasta entrada la madrugada el Gabinete de Criminalística, que levantó rastros y huellas. También se buscó en las inmediaciones algún tipo de herramienta que pueda haber sido utilizada para hacer el boquete en la puerta.