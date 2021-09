Hubo un allanamiento trucho y venden la droga en otro barrio

Un auto particular permanece con dos policías de civil en el barrio de las 60 viviendas de Cervantes. Cuando cumplen su turno, un patrullero de la Comisaría 22° se acerca al lugar con el recambio. La situación se mantiene desde hace al menos una semana y alertó a los vecinos de la calle Chubut, donde la noticia corrió rápidamente pese al estricto silencio que mantiene la Policía de Río Negro: "Unos colombianos tienen amenazada a la familia de un conocido policía retirado, les piden la plata de la cocaína que se llevaron en un allanamiento".

Desde Mejor Informado se intentó hablar con las autoridades policiales de Río Negro y de la Unidad Regional II, pero no hubo respuesta. Tampoco existe un área de prensa para poder canalizar las consultas, por lo que la información se sigue manejando off the records, sin que las autoridades de la fuerza o del Ministerio de Seguridad brinden una información oficial.

Según lo que se pudo establecer, luego de consultar fuentes ligadas a la investigación que pidieron reserva, existe una custodia permanente dispuesta desde la Policía por amenazas contra la familia que vive en la calle Chubut, a apenas dos cuadras de un jardín de infantes y del Colegio Monotécnico de la localidad.

Otras fuentes consultadas ampliaron más la información aunque no queda del todo claro cómo se produjeron los hechos. Sin embargo, se supo que uno de los hijos del policía retirado participó en un allanamiento trucho, donde vestidos con uniformes policiales lograron apoderarse de la droga que tenía escondida una familia colombiana en el norte de Roca.

"No tenemos en claro cuál de los hijos del policía retirado participó", confió uno de los policías que integra la investigación, quien además agregó que "uno de ellos es un joven policía de 25 años, en tanto que el otro es mayor y tiene algunos antecedentes vinculados con drogas".

La fuente en cuestión explicó que "se presentaron en un taller ubicado en el norte de Roca, perteneciente a una familia colombiana con el dato de que en el interior había una cierta cantidad de cocaína, y fingieron un allanamiento del que no había sospechas porque los hombres tenían ropa policial. Sin embargo los narcos se enteraron que el procedimiento había sido trucho, que la droga se estaba vendiendo en Cervantes y juraron venganza".

Desde la Regional II se ordenó una custodia permanente en la casa donde vive el policía retirado con sus hijos y demás integrantes de su familia, quienes se encuentran todos amenazados de muerte. "En una de las llamadas les dijeron que sabían en qué momento pegarle un tiró en la cabeza a tu sobrina", reveló la fuente consultada. Mientras, y al no existir una denuncia formal, intentan determinar en que circunstancias se produjo el robo de la droga.

Además, la familia que ahora esta custodiada está siendo investigada para determinar si tuvieron participación en otros hechos similares ocurridos en los últimos meses en la región, donde se repitieron distintos asaltos con los delincuentes vestidos con uniformes policiales.