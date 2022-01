Tenía 14 y murió tras recibir descarga de un poste de luz

Luciano tenía 14 años. Estaba jugando con sus amigos a metros de su casa en Córdoba Capital, cuando se apoyó a la columna de alumbrado público y le dio una descarga eléctrica mortal. Sus seres queridos apuntaron contra la Municipalidad: “Que paguen los responsables”, es el pedido de la familia del adolescente.

“La única explicación que se le encuentra a esto es que los encargados de arreglar ese poste de luz, que hace dos meses se decía que estaba electrificado, no le dieron bolilla. No fueron a ver y no le pusieron ni siquiera una cinta de peligro, que está en el medio de una plaza cerca de los juegos de niños”, sostuvo indignado el padre en diálogo con el Doce Tv.

Hace dos años Luciano perdió a su mamá. Ahora, eran solo sus hermanitos y su papá. Estaban por irse a vivir a Oliva en busca de mayor tranquilidad. “Cuando la vida empezaba a florecer, pasa esto por una negligencia de los que debían hacer algo”, cerró y volvió a pedir justicia.