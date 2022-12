Adolescente torturada, violada y enterrada viva: consiguió escapar

En la localidad misionera de Itacaruaré, una adolescente 17 años fue a la comisaría y contó el horrible episodio que vivió con su pareja. El acusado de 24 años la violó y luego la enterró viva en un pozo que ella misma tuvo que cavar bajo amenazas. Horas más tarde, el hombre fue detenido en el puesto camionero de Brazo Largo, Entre Ríos, durante la madrugada del viernes. Se encontraba prófugo luego de que la víctima huya del lugar y acuda a su familia.

En declaraciones a El Territorio, la propia adolescente relató sobre ese día: “Él se tomó una tableta entera de pastillas de clonazepam. Yo vi que la cara le estaba cambiando y ahí empezó todo. Me hizo hizo tomar dos a mí y me llevó al monte. Yo gritaba, pero nadie estaba cerca de nosotros. No había vecinos, nada”.

Luego recordó: “Él me golpeaba, me tiraba contra las cosas y me marcó con varas. Después, me hizo cavar un pozo, pero no lo terminamos porque se hizo de noche. Quería que me metiera (...) Me puso en el pozo y me tapó toda la cara con un montículo de tierra. Entonces, moví las manos para arriba, desparramé la tierra y salí del pozo (...) Pensé que era mi día de morir”.

Tras el terrible episodio que padeció, la adolescente contó que su agresor la llevó de vuelta a la casa donde convivían, - a metros de la Ruta 2-. Una vez allí, el hombre cayó rotundamente contra el suelo, por efecto de las pastillas que había consumido y fue entonces cuando ella vio la oportunidad de escapar. “Salí y justo venía un muchacho en moto por la calle. Yo le hice señas y él me dijo: ‘Subite, rápido’, pero se ve que Agustín escuchó la moto llegar y salió con una piedra; así que me bajé y salí corriendo”, indicó.

Desesperada corrió varios kilómetros hasta llegar a una vivienda donde fue auxiliada por una pareja que más la envió en remís a casa de su madre. Una vez reunidas, esta última hizo la denuncia correspondiente en la comisaría de San Javier por María.

Por último, el agresor, permanece prófugo y es buscado intensamente por efectivos policiales. “Tiene que pagar por lo que hizo”, exigió la madre de la víctima, quien pidió por la pronta detención del hombre para evitar que las consecuencias de sus actos sean todavía peores. “La autoridad sólo pone orden cuando pasa algo grave. Yo no puedo hacer nada, encima soy sola y soy mujer”, remarcó.