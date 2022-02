Intento de femicidio: la víctima fue dada de alta

Luego de haber sufrido un violento ataque por parte de su pareja, quien después se suicidó, la víctima del intento de femicidio no tuvo complicaciones físicas y los profesionales del Hospital de Roca le dieron el alta. La mujer, María Belén Rodríguez, fue protagonista de un cobarde ataque por parte de Eduardo Manuel Retamal, quien ingresó por la fuerza a su casa y tras una violenta discusión la golpeó ferozmente y cuando ella alcanzó a escapar, le disparó al menos tres veces, antes de quitarse la vida.

De acuerdo con la información confirmada por Ana Senesi, la directora del hospital de Roca, a donde fue trasladada la víctima tras recibir los balazos ayer en Cervantes, "La mujer ingresó con dos disparos de arma de fuego", comentó y e inmediatamente aclaró que su estado no era grave porque "una de las balas rosó el cuero cabelludo y el otro fue a la altura de la axila. Gracias a Dios no fue en ningún lugar importante y está bien".

María Belén llegó al Hospital Francisco López Lima cerca de las 19 de ayer, con dos heridas sangrantes producidas por los disparos que le propinó su pareja. Los profesionales la examinaron y una vez que comprobaron que no había riesgo de vida, porque las balas no alcanzaron ningún órgano, quedó internada en observación hasta poco después de las 10 de la mañana, cuando fue dada de alta porque su condición no era grave.

Los vecinos del barrio 200 Viviendas de Cervantes escucharon al menos tres disparos y luego un cuarto que fue con el que Retamal, al que conocían como Franky, se suicidó. El hecho de violencia había comenzado minutos antes, cuando el hombre ingresó a la casa en la que estaba su pareja y comenzó una violenta discusión. La mujer de 35 años alcanzó a escapar y comenzó una carrera por la calle Santa Cruz.

Pero el atacante no se conformó con eso, sino que agarró un arma de fuego y la persiguió unos 200 metros hasta que la tuvo a tiro y le disparó. Una de las balas rosó el cuero la cabeza de María Belén y la otra cerca del hombro. Esto provocó que la víctima cayera al piso y quedara tendida en un charco de sangre. La escena dramática sirvió para que cese el ataque y fue cuando Retamal decidió colocarse el caño del revolver calibre 22 en la boca y descerrajarse un tiro que acabó con su vida unos minutos después.

Se supo que los dos mantenían una relación sentimental, tal como lo expresan aún sus redes sociales, sin embargo algunas de los allegados aseguraban que ambos habían cortado y que esto provocó el ataque de Retamal